Министерство юстиции США в пятницу, 30 января, опубликовало еще более 3 млн страниц документов из своих архивов по делу Джеффри Эпштейна, а также 2 тыс. видео и изображений.

Документы, размещенные онлайн, стали крупнейшим на сегодняшний день пакетом файлов, связанных с делом Эпштейна, который когда-либо раскрывало ведомство.

Их обнародовали через несколько недель после дедлайна 19 декабря, установленного Конгрессом. Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил, что в публикацию также вошли 2 тыс. видео и около 180 тыс. изображений.

Обнародованные материалы содержат значительное количество неподтвержденных сообщений.

Миллионы документов включают большое количество наводок для правоохранительных органов, достоверность которых не была подтверждена. Подобные материалы уже содержались в предыдущих публикациях Министерства юстиции США.

ФБР получает чрезвычайно большой объем сообщений от граждан, и документация таких наводок обычно не содержит никаких оценок или подтверждений относительно правдивости конкретных заявлений.

Тодд Бланш заявил, что публикация новой партии документов стала завершающим этапом «очень всестороннего» процесса проверки материалов, проведенного “для обеспечения прозрачности для американского народа и соблюдения требований закона”.

Среди обнародованных файлов есть также значительное количество зацензурированных документов и электронных писем.

В частности, речь идет о психологических отчетах о Джеффри Эпштейне за период его пребывания в тюрьме, а также деталях, связанных с ноутбуком, который передали его помощнице Гислен Максвелл.

Кроме того, в материалах содержится свидетельство о натурализации Максвелл в США. В документе ее домашний адрес указан на острове Литтл-Сент-Джеймс — известном как “остров Эпштейна”, который он приобрел в 1998 году.

Дело Джеффри Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн был осужден за сексуальные преступления и торговлю людьми. В 2019 году он умер в тюрьме, официальной причиной смерти было признано самоубийство.

Президент США Дональд Трамп в 1990-х и начале 2000-х годов дружил с Эпштейном, поэтому это дело остается для него политическим вызовом.

В ранее обнародованных так называемых файлах Эпштейна содержались журналы полетов, которые свидетельствовали, что Трамп летал на частном самолете Эпштейна в 1990-х годах, до того как между ними произошел конфликт.

Также в предыдущих материалах было несколько фотографий бывшего президента США Билла Клинтона.

И Трамп, и Клинтон отрицают любую причастность к преступлениям Эпштейна и заявляют, что не знали о торговле людьми.

