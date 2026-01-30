Міністерство юстиції США у п’ятницю, 30 січня, опублікувало ще понад 3 млн сторінок документів зі своїх архівів у справі Джеффрі Епштейна, а також 2 тис. відео та зображень.

Мін’юст США опублікував 3 мільйони файлів Епштейна

Документи, розміщені онлайн, стали найбільшим на сьогодні пакетом файлів, пов’язаних зі справою Епштейна, який будь-коли розкривало відомство.

Їх оприлюднили через кілька тижнів після дедлайну 19 грудня, встановленого Конгресом. Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш повідомив, що до публікації також увійшли 2 тис. відео та близько 180 тис. зображень.

Оприлюднені матеріали містять значну кількість непідтверджених повідомлень.

Мільйони документів включають велику кількість наводок для правоохоронних органів, достовірність яких не була підтверджена. Подібні матеріали вже містилися у попередніх публікаціях Міністерства юстиції США.

ФБР отримує надзвичайно великий обсяг повідомлень від громадян, і документація таких наводок зазвичай не містить жодних оцінок або підтверджень щодо правдивості конкретних заяв.

Тодд Бланш заявив, що публікація нової партії документів стала завершальним етапом “дуже всебічного” процесу перевірки матеріалів, проведеного “для забезпечення прозорості для американського народу та дотримання вимог закону”.

Серед оприлюднених файлів є також значна кількість зацензурованих документів і електронних листів.

Зокрема, йдеться про психологічні звіти щодо Джеффрі Епштейна за період його перебування у в’язниці, а також деталі, пов’язані з ноутбуком, який передали його помічниці Гіслейн Максвелл.

Крім того, в матеріалах міститься свідоцтво про натуралізацію Максвелл у США. У документі її домашню адресу зазначено на острові Літтл-Сент-Джеймс – відомому як “острів Епштейна”, який він придбав у 1998 році.

Справа Джеффрі Епштейна

Фінансиста Джеффрі Епштейна було засуджено за сексуальні злочини та торгівлю людьми. У 2019 році він помер у в’язниці, офіційною причиною смерті було визнано самогубство.

Президент США Дональд Трамп у 1990-х та на початку 2000-х років товаришував з Епштейном, тому ця справа залишається для нього політичним викликом.

У раніше оприлюднених так званих файлах Епштейна містилися журнали польотів, які свідчили, що Трамп літав на приватному літаку Епштейна у 1990-х роках, до того як між ними стався конфлікт.

Також у попередніх матеріалах були кілька фотографій колишнього президента США Білла Клінтона.

І Трамп, і Клінтон заперечують будь-яку причетність до злочинів Епштейна та заявляють, що не знали про торгівлю людьми.

