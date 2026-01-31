Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что сегодняшняя встреча с представителем Путина Кириллом Дмитриевым была “продуктивной и конструктивной”.

Об этом Уиткофф написал в сети Х.

Уиткофф прокомментировал переговоры с Дмитриевым в США

— Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование конфликта в Украине, — сообщил Уиткофф.

Он отметил, что “встреча вселяет надежду, что Россия работает над обеспечением мира в Украине”.

— Мы благодарны президенту США за его решающую роль в поиске прочного и длительного мира, — добавил посланник Трампа.

По словам Уиткоффа, в состав американской делегации входили министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сделал репост публикации американского представителя и отметил, что тоже считает встречу конструктивной.

— (Состоялось. – Ред.) продуктивное обсуждение также по поводу Рабочей группы по экономическим вопросам между США и Россией, — написал он.

Вчера сообщалось, что на 31 января запланирована серия встреч Дмитриева в Майами с представителями администрации президента США.

Кирилл Дмитриев известен как один из ключевых переговорщиков Кремля в сфере международной экономики и инвестиций.

Его неоднократно привлекали к участию в непубличных каналах коммуникации со странами Запада.

