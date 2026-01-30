Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев в субботу, 31 января, отправится в Майами, США.

У российского посланника запланирована серия встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

Переговорщик Путина Дмитриев летит в Майами

По информации источников агентства, встречи будут носить рабочий характер. Повестка дня пока официально не раскрывается.

Сам факт поездки российского посланника в США привлек внимание ввиду отсутствия публично объявленных дипломатических контактов между двумя странами на высоком уровне.

Кирилл Дмитриев известен как один из ключевых переговорщиков Кремля в сфере международной экономики и инвестиций.

Его неоднократно привлекали к участию в непубличных каналах коммуникации со странами Запада.

Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией о завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры носили конструктивный характер, обсуждение было сосредоточено на возможных параметрах окончания войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по завершению войны в Украине в настоящее время наблюдается значительный прогресс.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что переговорный процесс продолжится на следующей неделе.

Зеленский подтвердил, что следующая встреча между командами Украины, России и США запланирована на 1 февраля.

