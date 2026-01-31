Спецпосланець президента США Стівен Віткофф повідомив, що сьогоднішня зустріч із представником Путіна Кирилом Дмитрієвим була “продуктивною та конструктивною”.

Про це Віткофф написав у мережі Х.

Віткофф прокоментував переговори з Дмитрієвим у США

– Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту в Україні, – повідомив Віткофф.

Він зазначив, що “зустріч вселяє в надію, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні”.

– Ми вдячні президенту США за його вирішальну роль у пошуку міцного і тривалого миру, – додав посланець Трампа.

За словами Віткоффа, до складу американської делегації входили міністр фінансів Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Кирило Дмитрієв, у свою чергу, зробив репост публікації американського представника і зазначив, що теж вважає зустріч конструктивною.

– (Відбулося. – Ред.) продуктивне обговорення також щодо Робочої групи з економічних питань між США та Росією, – написав він.

Вчора повідомлялося, що на 31 січня запланована серія зустрічей Дмітрієва у Майамі з представниками адміністрації президента США.

Кирило Дмитрієв відомий як один із ключових переговірників Кремля у сфері міжнародної економіки та інвестицій.

Його неодноразово залучали до участі в непублічних каналах комунікації з країнами Заходу.

