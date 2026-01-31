Переговори з Дмитрієвим у Маямі були конструктивними – Віткофф
- Спецпосланець США Стівен Віткофф назвав зустріч із Кирилом Дмитрієвим “продуктивною та конструктивною”.
- Під час зустрічей у Флориді обговорювали мирне врегулювання війни в Україні.
Спецпосланець президента США Стівен Віткофф повідомив, що сьогоднішня зустріч із представником Путіна Кирилом Дмитрієвим була “продуктивною та конструктивною”.
Про це Віткофф написав у мережі Х.
Віткофф прокоментував переговори з Дмитрієвим у США
– Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту в Україні, – повідомив Віткофф.
Він зазначив, що “зустріч вселяє в надію, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні”.
– Ми вдячні президенту США за його вирішальну роль у пошуку міцного і тривалого миру, – додав посланець Трампа.
За словами Віткоффа, до складу американської делегації входили міністр фінансів Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.
Кирило Дмитрієв, у свою чергу, зробив репост публікації американського представника і зазначив, що теж вважає зустріч конструктивною.
– (Відбулося. – Ред.) продуктивне обговорення також щодо Робочої групи з економічних питань між США та Росією, – написав він.
Вчора повідомлялося, що на 31 січня запланована серія зустрічей Дмітрієва у Майамі з представниками адміністрації президента США.
Кирило Дмитрієв відомий як один із ключових переговірників Кремля у сфері міжнародної економіки та інвестицій.
Його неодноразово залучали до участі в непублічних каналах комунікації з країнами Заходу.