В Соединенных Штатах Америки с субботы начался частичный шатдаун из-за задержки с принятием пакета законопроектов о бюджетном финансировании.

Об этом сообщает ABC News.

Частичный шатдаун в США: что известно

Частичный шатдаун в США продлится как минимум до понедельника, когда Палата представителей должна рассмотреть обновленный пакет бюджетных законопроектов, который ранее одобрил Сенат.

Сейчас смотрят

Причиной задержки стали споры между демократами и республиканцами по поводу финансирования Министерства внутренней безопасности.

В частности, демократы требовали прекратить выделение средств Иммиграционной и таможенной службе (ICE) после инцидентов с убийством протестующих в штате Миннесота.

В четверг стороны достигли предварительной договоренности: финансирование большинства федеральных учреждений планируют продлить до сентября, однако Министерство внутренней безопасности получит средства только на две недели, чтобы дать время для дальнейших переговоров.

В пятницу Сенат принял соответствующий законопроект и передал его на рассмотрение Палаты представителей.

Ожидается, что спикер Майк Джонсон вынесет документ на голосование по ускоренной процедуре, которая требует поддержки не менее двух третей конгрессменов.

Голосование по финансированию ожидается вечером в понедельник.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.