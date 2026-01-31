У Сполучених Штатах Америки з суботи розпочався частковий шатдаун через затримку з ухваленням пакета законопроєктів про бюджетне фінансування.

Про це повідомляє ABC News.

Частковий шатдаун у США: що відомо

Частковий шатдаун у США триватиме щонайменше до понеділка, коли Палата представників має розглянути оновлений пакет бюджетних законопроєктів, який раніше схвалив Сенат.

Причиною затримки стали суперечки між демократами та республіканцями щодо фінансування Міністерства внутрішньої безпеки.

Зокрема, демократи вимагали припинити виділення коштів Імміграційній та митній службі (ICE) після інцидентів з убивством протестувальників у штаті Міннесота.

У четвер сторони досягли попередньої домовленості: фінансування більшості федеральних установ планують продовжити до вересня, однак Міністерство внутрішньої безпеки отримає кошти лише на два тижні, щоб дати час для подальших переговорів.

У п’ятницю Сенат ухвалив відповідний законопроєкт і передав його на розгляд Палати представників.

Очікується, що спікер Майк Джонсон винесе документ на голосування за прискореною процедурою, яка потребує підтримки щонайменше двох третин конгресменів.

Голосування щодо фінансування очікується ввечері в понеділок.

