В субботу, 31 января, биткойн резко упал, опустившись ниже $80 тыс. до самого низкого уровня с апреля 2025 года на фоне общего падения криптовалют.

Биткойн упал ниже $80 тысяч: что известно

Падение биткойна произошло из-за низкой ликвидности и слабого спроса, что углубило коррекцию, снизившую его стоимость более чем на 30%.

Биткойн упал на 10% до $75 709,88 во время послеобеденной сессии в Нью-Йорке, тогда как другие токены понесли еще большие потери.

Эфир (Ether), вторая по величине цифровая валюта, потерял до 17%, а Солана (Solana) в определенный момент просела более чем на 17%.

По данным CoinGecko, распродажа снизила общую стоимость рынка криптовалют примерно на $111 млрд за последние 24 часа.

Около $1,6 млрд в коротких и длинных позициях было ликвидировано за тот же период, сообщает рыночный трекер Coinglass. Значительная часть этих ликвидаций пришлась на последние четыре часа и касалась в основном биткойна и эфира.

Это падение, напоминающее обвалы после так называемого Дня освобождения биткойна (Bitcoin Liberation Day), еще больше углубляет разочарование инвесторов после недель макроэкономических неудач, поскольку биткойн не отреагировал на ряд рыночных событий, которые ранее поддерживали его стоимость.

Доллар ослабевал большую часть января, так как инвесторы становились все более осторожными из-за политических рисков, связанных с действиями администрации Дональда Трампа, но это движение мало повлияло на настроения на крипторынке.

Так же биткойн не продемонстрировал заметной реакции во время ралли золота до рекордных максимумов и не привлек капитал после резкого обвала золота и серебра в пятницу.

Задержка внедрения новых правил рыночной структуры США для криптосектора также подрывала интерес к цифровым активам.

Отсутствие спроса породило новые вопросы о роли биткойна в более широких портфелях. Когда-то его рассматривали как инструмент для заработка на тренде и хедж против девальвации денег, но теперь токен не справляется ни с одной из этих функций.

Отток средств из спотовых ETF продолжается, геополитические риски не вызвали спроса, а традиционные потоки в безопасные активы остаются сосредоточенными в металлах и наличных.

