У суботу, 31 січня, біткойн різко впав, опустившись нижче $80 тис. до найнижчого рівня із квітня 2025 року на фоні загального падіння криптовалют.

Про це пише Bloomberg.

Біткойн впав нижче $80 тисяч: що відомо

Падіння біткойна сталося через низьку ліквідність та слабкий попит, поглибивши корекцію, яка знизила його вартість більш ніж на 30%.

Біткойн впав на 10% до $75 709,88 під час післяобідньої сесії в Нью-Йорку, тоді як інші токени зазнали ще більших втрат.

Ефір (Ether) друга за величиною цифрова валюта, втратив до 17%, а Солана (Solana) в певний момент просіла більш ніж на 17%.

За даними CoinGecko, розпродаж знизив загальну вартість ринку криптовалют приблизно на $111 млрд за останні 24 години.

Близько $1,6 млрд у коротких та довгих позиціях було ліквідовано за той самий період, повідомляє ринковий трекер Coinglass. Значна частина цих ліквідацій припала на останні чотири години і стосувалася здебільшого біткойна та ефіру.

Це падіння, що нагадує обвали після так званого Дня звільнення біткойна (Bitcoin Liberation Day), ще більше поглиблює розчарування інвесторів після тижнів макроекономічних невдач, адже біткойн не відреагував на низку ринкових подій, які раніше підтримували його вартість.

Долар слабшав більшу частину січня, оскільки інвестори ставали дедалі обережнішими через політичні ризики, пов’язані з діями адміністрації Дональда Трампа, але цей рух мало вплинув на настрої на крипторинку.

Так само біткойн не продемонстрував помітної реакції під час ралі золота до рекордних максимумів і не залучив капітал після різкого обвалу золота та срібла у п’ятницю.

Затримка впровадження нових правил ринкової структури США для криптосектору також підривала інтерес до цифрових активів.

Відсутність попиту породила нові питання щодо ролі біткойна у ширших портфелях. Колись його розглядали як інструмент для заробітку на тренді та хедж проти девальвації грошей, але тепер токен не справляється ні з однією з цих функцій.

Відтік коштів із спотових ETF триває, геополітичні ризики не викликали попиту, а традиційні потоки в безпечні активи залишаються зосередженими у металах та готівці.

