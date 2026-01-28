Трамп отправил флот в Иран, выдвинув ультиматум по ядерной сделке
- Дональд Трамп объявил об отправке к берегам Ирана мощной авианосной группы во главе с USS Abraham Lincoln, выдвинув Тегерану ультиматум о немедленном заключении ядерного соглашения.
- Президент США предупредил, что в случае отказа армада готова нанести масштабный удар, который по силе значительно превысит последствия предыдущей операции в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота.
Трамп выдвинул ультиматум Ирану
В соцсети Truth Social глава Белого дома призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.
Как заявил американский президент, авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln уже находится на пути к Ирану.
По словам Трампа, этот флот по своей мощности значительно превосходит силы, которые ранее развернули США у берегов Венесуэлы.
– Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро, с большой силой, энтузиазмом и целеустремленностью. Как и в случае с Венесуэлой, он готов и способен быстро выполнить миссию, со скоростью и насилием, если это будет необходимо, – утверждает президент США.
Трамп отметил, что главным требованием США остается отказ Ирана от ядерных амбиций. Глава Белого дома призвал Тегеран заключить соглашение, которое гарантировало бы отсутствие ядерного оружия.
– Как я уже говорил Ирану ранее, заключите соглашение! Они этого не сделали. Состоялась операция Полуночный молот, которая привела к значительным разрушениям в Иране. Следующий удар будет намного хуже! Не допустите, чтобы это повторилось, – призвал Трамп.
Эти комментарии прозвучали после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал угрозы со стороны США, заявив, что они якобы направлены на подрыв безопасности региона и не приведут ни к чему, кроме нестабильности.
Трамп неоднократно заявлял, что рассматривает возможность приказа о военных действиях США в ответ на подавление Ираном антиправительственных протестов в начале этого месяца, что усилило напряженность в регионе.