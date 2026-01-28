Президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота.

Трамп выдвинул ультиматум Ирану

В соцсети Truth Social глава Белого дома призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Как заявил американский президент, авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln уже находится на пути к Ирану.

По словам Трампа, этот флот по своей мощности значительно превосходит силы, которые ранее развернули США у берегов Венесуэлы.

– Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро, с большой силой, энтузиазмом и целеустремленностью. Как и в случае с Венесуэлой, он готов и способен быстро выполнить миссию, со скоростью и насилием, если это будет необходимо, – утверждает президент США.

Трамп отметил, что главным требованием США остается отказ Ирана от ядерных амбиций. Глава Белого дома призвал Тегеран заключить соглашение, которое гарантировало бы отсутствие ядерного оружия.

– Как я уже говорил Ирану ранее, заключите соглашение! Они этого не сделали. Состоялась операция Полуночный молот, которая привела к значительным разрушениям в Иране. Следующий удар будет намного хуже! Не допустите, чтобы это повторилось, – призвал Трамп.

Эти комментарии прозвучали после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал угрозы со стороны США, заявив, что они якобы направлены на подрыв безопасности региона и не приведут ни к чему, кроме нестабильности.

Трамп неоднократно заявлял, что рассматривает возможность приказа о военных действиях США в ответ на подавление Ираном антиправительственных протестов в начале этого месяца, что усилило напряженность в регионе.

