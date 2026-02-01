Китайский экспорт способствовал росту производства ракет Искандер-М в РФ, сообщает аналитический центр CSIS.

Экспорт из Китая помог РФ увеличить производство Искандер-М

Экспорт из Китая стал одним из ключевых факторов резкого наращивания Россией производства баллистических ракет 9М723 в ОТРК Искандер-М, которые агрессор применяет для ударов по украинским городам.

Как отмечается в исследовании Russia’s Grinding War in Ukraine аналитического центра CSIS, в 2024 году на Китай приходилось около 70% всего российского импорта перхлората амония – критически важного компонента для изготовления твердого ракетного топлива.

Сейчас смотрят

Авторы отчета указывают, что общий товарооборот между РФ и КНР в 2024 году достиг $250 млрд, тогда как в 2022 году он составлял $190 млрд. На этом фоне Китай стал крупнейшим торговым партнером России с долей 33,8%, тогда как в 2014 году этот показатель составил всего лишь 3%.

Кроме того, Россия все больше зависит от Китая как ключевого покупателя своей нефти. В 2024 году на российские поставки приходилось около 75% импорта нефти в КНР, в то время как в 2022 году этот показатель составил 60–65%.

Отдельное внимание эксперты CSIS уделяют военно-техническому сотрудничеству. По их данным, Китай существенно увеличил поставки в РФ так называемых приоритетных товаров двойного назначения из перечня 50 позиций, среди которых станки, микропроцессоры и другое высокотехнологичное оборудование.

Россия не имеет достаточных производственных мощностей для самостоятельного изготовления всего спектра таких товаров, в то время как Китай способен производить их в больших объемах.

Помимо перхлората амония Россия получала из Китая корпуса для беспилотников, литиевые аккумуляторы и оптико-волоконные кабели, которые используются в дронах с оптоволоконным управлением.

В Defense Express обращают внимание, что сопоставление данных за 2023-2025 годы подтверждает трехкратный рост производства баллистических ракет в ОТРК Искандер. Так, по данным ГУР МО Украины, обнародованным в декабре 2025 года, у России было запас около 200 ракет 9М723, а месячные темпы производства достигали 50 единиц.

Напомним, что в январе 2023 года сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ изготовила только 36 таких ракет, израсходовав за этот период 744 единицы. Уже в ноябре 2023 года объем производства вырос до около 30 ракет в месяц.

Таким образом, динамика свидетельствует о стремительном наращивании ракетного производства: от 36 ракет за первые 11 месяцев войны до 30 ракет ежемесячно в конце 2023 года и 50 ракет в месяц по состоянию на декабрь 2025 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.