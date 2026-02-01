Китайський експорт сприяв зростанню виробництва ракет Іскандер-М у РФ, повідомляє аналітичний центр CSIS.

Експорт з Китаю допоміг РФ збільшити виробництво Іскандер-М

Експорт з Китаю став одним із ключових чинників різкого нарощування Росією виробництва балістичних ракет 9М723 до ОТРК Іскандер-М, які агресор застосовує для ударів по українських містах.

Як зазначається у дослідженні Russia’s Grinding War in Ukraine аналітичного центру CSIS, у 2024 році на Китай припадало близько 70% усього російського імпорту перхлорату аммонію — критично важливого компонента для виготовлення твердого ракетного палива.

Автори звіту вказують, що загальний товарообіг між РФ і КНР у 2024 році сягнув $250 млрд, тоді як у 2022 році він становив $190 млрд. На цьому тлі Китай став найбільшим торговельним партнером Росії з часткою 33,8%, тоді як у 2014 році цей показник становив лише 11,3%.

Крім того, Росія дедалі більше залежить від Китаю як ключового покупця своєї нафти. У 2024 році на російські поставки припадало близько 75% імпорту нафти до КНР, тоді як у 2022 році цей показник становив 60–65%.

Окрему увагу експерти CSIS приділяють військово-технічному співробітництву. За їхніми даними, Китай суттєво збільшив постачання до РФ так званих “пріоритетних товарів” подвійного призначення з переліку 50 позицій, серед яких верстати, мікропроцесори та інше високотехнологічне обладнання.

Росія не має достатніх виробничих потужностей для самостійного виготовлення всього спектра таких товарів, тоді як Китай здатний виробляти їх у великих обсягах.

Окрім перхлорату аммонію, Росія отримувала з Китаю корпуси для безпілотників, літієві акумулятори та оптико-волоконні кабелі, які використовуються в дронах з оптоволоконним управлінням.

У Defense Express звертають увагу, що зіставлення даних за 2023–2025 роки підтверджує трикратне зростання виробництва балістичних ракет до ОТРК Іскандер. Так, за даними ГУР МО України, оприлюдненими у грудні 2025 року, Росія мала запас близько 200 ракет 9М723, а місячні темпи виробництва сягали 50 одиниць.

Нагадаємо, що у січні 2023 року повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення РФ виготовила лише 36 таких ракет, витративши за цей період 744 одиниці. Уже в листопаді 2023 року обсяги виробництва зросли до близько 30 ракет на місяць.

Таким чином, динаміка свідчить про стрімке нарощування ракетного виробництва: від 36 ракет за перші 11 місяців війни — до 30 ракет щомісяця наприкінці 2023 року та 50 ракет на місяць станом на грудень 2025 року.

