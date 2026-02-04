МИД РФ объявил о выходе из обязательств договора СНВ-3 по ядерному оружию
Министерство иностранных дел РФ сообщило, что больше не считает себя связанным ограничениями на ядерный арсенал после завершения действия договора СНВ-3 между Россией и США.
Заявление МИД России по договору СНВ-3
В ведомстве подчеркнули, что стороны больше не имеют обязательств в рамках договора.
— В нынешних обстоятельствах исходим из того, что стороны по Договору о нераспространении ядерного оружия больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане свободны в выборе своих дальнейших шагов, — говорится в заявлении.
Также в МИД РФ заявили о готовности к военным мерам.
— Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам с целью устранения потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности, – отметили в ведомстве.
Российский МИД также добавил, что РФ на перспективу “остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки”.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в сентябре предлагал неофициально продлить договор еще на один год, однако президент США Дональд Трамп не поддержал это предложение.
В комментарии для New York Times Трамп отметил, что позволит договору утратить силу, указав на необходимость заключить “лучшее соглашение”.
Договор СНВ-3, или New START, был последним крупным соглашением между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Он был подписан в 2010 году в Праге президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, вступил в силу в 2011 году и должен был стать основой “ядерной стабильности” в мире.
Без подписания нового соглашения мир впервые за десятилетие остался без юридического контроля над ядерными арсеналами крупнейших государств.