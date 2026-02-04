Министерство иностранных дел РФ сообщило, что больше не считает себя связанным ограничениями на ядерный арсенал после завершения действия договора СНВ-3 между Россией и США.

Заявление МИД России по договору СНВ-3

В ведомстве подчеркнули, что стороны больше не имеют обязательств в рамках договора.

— В нынешних обстоятельствах исходим из того, что стороны по Договору о нераспространении ядерного оружия больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане свободны в выборе своих дальнейших шагов, — говорится в заявлении.

Также в МИД РФ заявили о готовности к военным мерам.

— Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам с целью устранения потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности, – отметили в ведомстве.

Российский МИД также добавил, что РФ на перспективу “остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки”.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в сентябре предлагал неофициально продлить договор еще на один год, однако президент США Дональд Трамп не поддержал это предложение.

В комментарии для New York Times Трамп отметил, что позволит договору утратить силу, указав на необходимость заключить “лучшее соглашение”.

Договор СНВ-3, или New START, был последним крупным соглашением между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Он был подписан в 2010 году в Праге президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, вступил в силу в 2011 году и должен был стать основой “ядерной стабильности” в мире.

Без подписания нового соглашения мир впервые за десятилетие остался без юридического контроля над ядерными арсеналами крупнейших государств.

