Во вторник, 27 января, ученые перевели стрелки часов Судного дня на четыре секунды вперед. Теперь он показывает 85 секунд до полуночи — ближе к вероятной катастрофе, чем когда-либо прежде.

Это худший показатель, который устанавливался с момента создания часов в 1947 году, сообщает Бюллетень ученых-атомщиков (Bulletin of the Atomic Scientists). Полночь символизирует момент, когда люди сделают Землю непригодной для жизни.

Часы Судного дня перевели вперед

В 2025 году стрелки часов Судного дня показывали 89 секунд до полуночи, в 2023 и 2024 годах — 90 секунд.

Комментируя причины нынешних изменений, президент и генеральный директор Bulletin Александра Белл заявила, что “человечество не достигло достаточного прогресса в борьбе с экзистенциальными рисками, которые угрожают нам всем”.

— Часы Судного дня – это инструмент, который показывает, насколько мы близки к уничтожению мира с помощью технологий, которые сами же создали. Риски, с которыми мы сталкиваемся из-за ядерного оружия, изменения климата и разрушительных технологий, постоянно растут. Каждая секунда имеет значение, и у нас заканчивается время. Это суровая правда, но это наша реальность, – сказала Белл.

Председатель совета по вопросам науки и безопасности Bulletin Даниэль Гольц подчеркнул, что в течение последнего года “крупные страны стали еще более агрессивными, враждебными и националистическими”.

— В 2025 году конфликты обострились из-за многочисленных военных операций с участием государств, обладающих ядерным оружием. Последний договор между США и Россией, регулирующий запасы ядерного оружия, вскоре утратит силу 4 февраля. Впервые за более чем полвека ничто не помешает безудержной гонке ядерных вооружений, — сказал он.

Серьезные опасности также сохраняются “в области биологических наук, особенно в таких новых сферах, как разработка синтетической зеркальной жизни”.

— Международное сообщество не имеет скоординированного плана, и мир остается не готовым к потенциально разрушительным биологическим угрозам, — подчеркнул Даниэль Гольц.

Быстрый рост и использование инструментов искусственного интеллекта в сочетании с отсутствием регулирования усиливает дезинформацию и вводит в заблуждение, что значительно влияет на усилия по противодействию всем этим угрозам и усугубляет все другие будущие катастрофы, добавил Гольц.

Часы Судного дня — это проект, созданный в 1947 году группой американских ученых, которые были причастны к разработке первой атомной бомбы. Среди основателей проекта Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер.

Каждый год ученые меняют стрелки на часах в соответствии с тем, насколько, по их мнению, человечество приблизилось к полному уничтожению.

