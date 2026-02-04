Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що більше не вважає себе пов’язаним обмеженнями на ядерний арсенал після завершення дії договору СНО-3 між Росією та США.

Заява МЗС Росії щодо договору СНО-3

У відомстві наголосили, що сторони більше не мають зобов’язань у межах договору.

– За нинішніх обставин виходимо з того, що сторони за Договором про нерозповсюсюдження ядерної зброї більше не пов’язані жодними зобов’язаннями та симетричними деклараціями в контексті договору, включаючи його центральні положення, і в принциповому плані вільні у виборі своїх подальших кроків, – йдеться у заяві.

Також у МЗС РФ заявили про готовність до військових заходів.

– Російська Федерація незмінно готова до рішучих військово-технічних контрзаходів з метою усунення потенційних додаткових загроз національній безпеці, – зазначили у відомстві.

Російське МЗС також додало, що РФ на перспективу “залишається відкритою для пошуку політико-дипломатичних шляхів комплексної стабілізації стратегічної обстановки”.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у вересні пропонував неофіційно продовжити договір ще на один рік, проте президент США Дональд Трамп не підтримав цю пропозицію.

У коментарі для New York Times Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність, вказавши на необхідність укласти “кращу угоду”.

Договір СНО-3, або New START, був останньою великою угодою між США та Росією щодо взаємного скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Він був підписаний у 2010 році в Празі президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим, набув чинності у 2011 році і мав стати основою “ядерної стабільності” у світі.

Без підписання нової угоди світ уперше за десятиліття залишився без юридичного контролю над ядерними арсеналами найбільших держав.

