Норвежская полиция проверяет экс-главу правительства Ягланда в связи с делом Эпштейна
- В Норвегии начали расследование против Турбьерна Ягланда.
- Основанием стали материалы по делу Джеффри Эпштейна.
- Речь идет о возможной коррупции при отягчающих обстоятельствах.
Норвежская полиция начала расследование в отношении бывшего премьер-министра Норвегии Турбьерна Ягланда в связи с материалами дела осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Oekokrim.
Расследование в отношении Ягланда: что известно
В подразделении Oekokrim заявили, что открыли производство по подозрению в коррупции при отягчающих обстоятельствах в отношении Турбьерна Ягланда, который также занимал должности председателя Норвежского Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы.
Решение о начале расследования приняли на основании информации, обнаруженной в недавно обнародованных файлах, связанных с делом Джеффри Эпштейна.
Следствие, в частности, будет проверять, получал ли Ягланд подарки, поездки или займы в связи с занимаемыми должностями.
В то же время ему пока не предъявлено никаких обвинений.
Норвежская полиция также обратилась с просьбой снять с Ягланда иммунитет, который он имеет как бывший руководитель международной организации.
Министерство иностранных дел Норвегии согласилось с этим шагом.
Адвокат Ягланда заявил, что его клиент приветствует начало расследования и будет полностью сотрудничать со следствием.
Ранее после обнародования материалов по делу Джеффри Эпштейна появились сообщения об упоминаниях в документах ряда высокопоставленных чиновников.
В частности, имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова упоминается более 140 раз в файлах, связанных с делом Эпштейна.