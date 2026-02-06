Норвежская полиция начала расследование в отношении бывшего премьер-министра Норвегии Турбьерна Ягланда в связи с материалами дела осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Oekokrim.

Расследование в отношении Ягланда: что известно

В подразделении Oekokrim заявили, что открыли производство по подозрению в коррупции при отягчающих обстоятельствах в отношении Турбьерна Ягланда, который также занимал должности председателя Норвежского Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы.

Решение о начале расследования приняли на основании информации, обнаруженной в недавно обнародованных файлах, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Следствие, в частности, будет проверять, получал ли Ягланд подарки, поездки или займы в связи с занимаемыми должностями.

В то же время ему пока не предъявлено никаких обвинений.

Норвежская полиция также обратилась с просьбой снять с Ягланда иммунитет, который он имеет как бывший руководитель международной организации.

Министерство иностранных дел Норвегии согласилось с этим шагом.

Адвокат Ягланда заявил, что его клиент приветствует начало расследования и будет полностью сотрудничать со следствием.

Ранее после обнародования материалов по делу Джеффри Эпштейна появились сообщения об упоминаниях в документах ряда высокопоставленных чиновников.

В частности, имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова упоминается более 140 раз в файлах, связанных с делом Эпштейна.

