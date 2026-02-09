Оперативное командование Вооруженных сил Польши проинформировало об очередных нарушениях воздушного пространства страны, зафиксированных в ночь с 8 на 9 февраля 2026 года.

Воздушное пространство Польши нарушили воздушные шары

По данным военных, радиолокационные системы обнаружили объекты, по своим характеристикам напоминавшие воздушные шары.

Обнаруженные объекты были своевременно идентифицированы и под постоянным контролем военных разведывательных средств.

В командовании подчеркнули, что ситуация оставалась полностью управляемой и не создавала угрозы гражданскому авиасообщению или безопасности граждан Польши.

– Военные, действуя в соответствии с действующими процедурами, сотрудничают со службами, ответственными за безопасность государства, оперативно передавая необходимую информацию, позволяющую быстро реагировать, в том числе захватывать объекты и задерживать лиц, подозреваемых в причастности к этим инцидентам, – говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Польши подчеркнули, что система охраны воздушного пространства страны находится в состоянии круглосуточной оперативной готовности.

Напомним, 1 февраля польские военные зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны движущихся объектов со стороны Беларуси и по внешним признакам напоминали воздушные шары.

