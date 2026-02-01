Польща зафіксувала порушення повітряного простору з боку Білорусі
- У ніч на 1 лютого польські військові зафіксували об’єкти, схожі на повітряні кулі, що увійшли в повітряний простір країни.
- Польоти невідомих об’єктів контролювалися радарами та, за оцінкою ЗС, не становили прямої загрози.
- Оперативне командування заявило про постійний моніторинг ситуації та готовність реагувати.
Польські військові зафіксували проникнення у повітряний простір країни об’єктів, які рухалися з боку Білорусі та за зовнішніми ознаками нагадували повітряні кулі.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Повітряні кулі проникли з Білорусі в Польщу
Зазначається, що інцидент стався в ніч з 31 січня на 1 лютого 2026 року.
Тоді було зафіксовано “вторгнення в польський повітряний простір об’єктів, схожих на повітряні кулі”.
За інформацією польської сторони, рух цих об’єктів перебував під постійним контролем військових радіолокаційних систем.
У командуванні наголосили, що за результатами спостережень вони не становили загрози для безпеки повітряного простору Польщі.
В Оперативному командуванні також заявили, що підтримують безперервний зв’язок із відповідними службами та установами, яким регулярно передається вся зібрана інформація щодо зафіксованих об’єктів.
– Оперативне командування видів збройних сил перебуває в постійному контакті з відповідними службами та установами і на постійній основі передає зібрані дані про спостережувані об’єкти. Збройні сили Польщі залишаються в готовності до виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням безпеки польського повітряного простору, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді повітряні кулі білоруських контрабандистів порушили повітряний простір Вільнюса.
Одну з повітряних буль було зафіксовано над територією аеропорту. Через це на деякий час було припинено роботу литовища.