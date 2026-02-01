Польські військові зафіксували проникнення у повітряний простір країни об’єктів, які рухалися з боку Білорусі та за зовнішніми ознаками нагадували повітряні кулі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Повітряні кулі проникли з Білорусі в Польщу

Зазначається, що інцидент стався в ніч з 31 січня на 1 лютого 2026 року.

Тоді було зафіксовано “вторгнення в польський повітряний простір об’єктів, схожих на повітряні кулі”.

За інформацією польської сторони, рух цих об’єктів перебував під постійним контролем військових радіолокаційних систем.

У командуванні наголосили, що за результатами спостережень вони не становили загрози для безпеки повітряного простору Польщі.

В Оперативному командуванні також заявили, що підтримують безперервний зв’язок із відповідними службами та установами, яким регулярно передається вся зібрана інформація щодо зафіксованих об’єктів.

– Оперативне командування видів збройних сил перебуває в постійному контакті з відповідними службами та установами і на постійній основі передає зібрані дані про спостережувані об’єкти. Збройні сили Польщі залишаються в готовності до виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням безпеки польського повітряного простору, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді повітряні кулі білоруських контрабандистів порушили повітряний простір Вільнюса.

Одну з повітряних буль було зафіксовано над територією аеропорту. Через це на деякий час було припинено роботу литовища.

