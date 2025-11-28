Премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила о намерении обратиться в международные судебные институции, включая Международный суд ООН, из-за злонамеренных действий Беларуси.

Об этом сообщает LRT.

Ругинене пояснила, что в настоящее время министерства собирают информацию и анализируют возможность подачи иска в Международный суд ООН о вреде, нанесенном полетам самолетов.

Это связано со случаями, когда Вильнюсский аэропорт вынужденно закрывался из-за запуска метеокуль из соседней страны.

– Мы пришли к единому мнению, что министерства юстиции, транспорта и иностранных дел будут работать над сбором данных и возможностью обращения в Суд ООН по поводу убытков и угроз гражданской авиации, – отметила премьер.

По ее словам, первые шаги уже предприняты. Министерство транспорта и коммуникаций обратилось в Международную гражданскую организацию.

– Эти действия будут просто добавлены, и будут собраны данные, чтобы у нас был судебный процесс, – добавила она.

На вопрос об эффективности такого процесса, если Россия и Беларусь не соблюдают международное право, Инга Ругинене подчеркнула, что для Литвы важно действовать как демократическому государству и отстаивать международно-правовую позицию.

– Все имеет смысл, посмотрите, что делает Украина. Украина тоже каждый день собирает доказательства. Мы – страна, признающая международное право, для которой очень важна репутация. И у нас есть определенные действия, которые мы предпринимаем как нормальное демократическое государство, – сказала Ругинене.

Напомним, Литва временно закрывала границу с Беларусью из-за массовых вторжений метеозондов с контрабандой, однако впоследствии досрочно возобновила работу пунктов пропуска.

В частности, 24 ноября страна пережила “самую напряженную” ночь из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси, что вновь привело к временному закрытию аэропорта Вильнюса.

На прошлой неделе из-за подобного инцидента задержался рейс с главой МИД Литвы и еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом.

