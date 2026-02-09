Оперативне командування Збройних сил Польщі поінформувало про чергові порушення повітряного простору країни, зафіксовані в ніч з 8 на 9 лютого 2026 року.

Повітряний простір Польщі порушили повітряні кулі

За даними військових, радіолокаційні системи виявили об’єкти, які за своїми характеристиками нагадували повітряні кулі.

Виявлені об’єкти були своєчасно ідентифіковані та перебували під постійним контролем військових розвідувальних засобів.

У командуванні наголосили, що ситуація залишалася повністю керованою та не створювала загрози для цивільного авіасполучення чи безпеки громадян Польщі.

– Військові, діючи відповідно до чинних процедур, співпрацюють із службами, відповідальними за безпеку держави, оперативно передаючи необхідну інформацію, що дозволяє швидко реагувати, в тому числі захоплювати об’єкти та затримувати осіб, підозрюваних у причетності до цих інцидентів, – йдеться у повідомленні.

У Збройних силах Польщі підкреслили, що система охорони повітряного простору країни перебуває у стані цілодобової оперативної готовності.

Нагадаємо, 1 лютого польські військові зафіксували проникнення у повітряний простір країни об’єктів, які рухалися з боку Білорусі та за зовнішніми ознаками нагадували повітряні кулі.

