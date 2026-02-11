Еврокомиссия готовит саммит по возвращению из РФ украинских детей
- Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос рассказала о подготовке первого саммита по вопросу возвращения вывезенных в РФ украинских детей.
- Также сообщается о поддержке ЕК создания спецтрибунала для привлечения виновных к ответственности.
- В то же время, когда именно и где должен пройти саммит, пока не известно.
Как сообщила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, готовится первый саммит по вопросу возвращения вывезенных в РФ украинских детей и поддержки создания специального трибунала для привлечения к ответственности причастных к их вывозу.
— Россия похитила десятки тысяч украинских детей. Их заставляют отречься от своей культуры и идентичности. Мы готовим первый саммит по вопросам их возвращения вместе с Украиной и Канадой и поддерживаем усилия Совета Европы по созданию специального трибунала для привлечения виновных к ответственности, — написала в соцсети X Марта Кос.
Напомним, что еще в октябре 2025 года глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении первых €10 млн на создание специального трибунала для рассмотрения преступлений России, а также еще €6 млн на поддержку депортированных в РФ украинских детей и жертв сексуального насилия.
В то же время в декабре 2025 года Генассамблея ООН приняла резолюцию большинством голосов (91 страна) о немедленном и безусловном возвращении всех незаконно депортированных украинских детей.