Как сообщила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, готовится первый саммит по вопросу возвращения вывезенных в РФ украинских детей и поддержки создания специального трибунала для привлечения к ответственности причастных к их вывозу.

— Россия похитила десятки тысяч украинских детей. Их заставляют отречься от своей культуры и идентичности. Мы готовим первый саммит по вопросам их возвращения вместе с Украиной и Канадой и поддерживаем усилия Совета Европы по созданию специального трибунала для привлечения виновных к ответственности, — написала в соцсети X Марта Кос.

Напомним, что еще в октябре 2025 года глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении первых €10 млн на создание специального трибунала для рассмотрения преступлений России, а также еще €6 млн на поддержку депортированных в РФ украинских детей и жертв сексуального насилия.

В то же время в декабре 2025 года Генассамблея ООН приняла резолюцию большинством голосов (91 страна) о немедленном и безусловном возвращении всех незаконно депортированных украинских детей.

