Єврокомісія готує саміт щодо повернення українських дітей з РФ і підтримує створення спецтрибуналу.

ЄК готує саміт щодо повернення з РФ українських дітей

Як повідомила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, готується перший саміт з питання повернення вивезених в РФ українських дітей і підтримку створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності причетних до їх вивезення.

– Росія викрала десятки тисяч українських дітей. Їх змушують зректися своєї культури та ідентичності. Ми готуємо перший саміт з питань їхнього повернення разом з Україною та Канадою і підтримуємо зусилля Ради Європи щодо створення спеціального трибуналу для притягнення винних до відповідальності, – написала у соцмережі X Марта Кос.

Нагадаємо, що ще у жовтні 2025 року глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про виділення перших €10 млн на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії, а також ще €6 млн на підтримку депортованих до РФ українських дітей та жертв сексуального насильства.

Зараз дивляться

Водночас у грудні 2025 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію більшістю голосів (91 країна) про негайне та безумовне повернення всіх незаконно депортованих українських дітей.

Читайте також
Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за депортацію і вербування українських дітей
дитина діти

Пов'язані теми:

ЄврокомісіяВійна в УкраїніДепортація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.