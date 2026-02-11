Єврокомісія готує саміт щодо повернення з РФ українських дітей
Як повідомила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, готується перший саміт з питання повернення вивезених в РФ українських дітей і підтримку створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності причетних до їх вивезення.
– Росія викрала десятки тисяч українських дітей. Їх змушують зректися своєї культури та ідентичності. Ми готуємо перший саміт з питань їхнього повернення разом з Україною та Канадою і підтримуємо зусилля Ради Європи щодо створення спеціального трибуналу для притягнення винних до відповідальності, – написала у соцмережі X Марта Кос.
Нагадаємо, що ще у жовтні 2025 року глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про виділення перших €10 млн на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії, а також ще €6 млн на підтримку депортованих до РФ українських дітей та жертв сексуального насильства.
Водночас у грудні 2025 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію більшістю голосів (91 країна) про негайне та безумовне повернення всіх незаконно депортованих українських дітей.