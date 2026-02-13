Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходитиме з 13 до 15 лютого.

Про це Марко Рубіо заявив в інтерв’ю CNN.

Рубіо про зустріч із Зеленським: що відомо

За словами держсекретаря США, він очікує, що президент України братиме участь у конференції, і допускає можливість особистої зустрічі.

— Я думаю, що він буде там, і є шанс його побачити. Вважаю, що це в моєму графіку, хоча не можу бути на 100% впевнений, але я переконаний, що ми зустрінемося, — сказав Рубіо.

Він також прокоментував російські удари по Україні, назвавши їх жахливими, та наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни.

— Це війна. Люди страждають. Зараз найхолодніша пора року, і це страждання важко уявити, — зазначив держсекретар США.

Раніше, коментуючи переговори в Абу-Дабі, Марко Рубіо заявив, що кількість невирішених питань між Україною та Росією скоротилася, однак найскладніші теми залишаються відкритими.

За його словами, вперше за тривалий час відбуваються контакти технічних військових груп України та РФ за участі представників США.

Він додав, що хоча перелік спірних питань зменшився, саме ті, що залишилися, є найважчими для вирішення.

