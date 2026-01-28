Во время переговоров в Абу-Даби обсуждались гарантии безопасности, согласно которым войска Великобритании и Франции могут быть отправлены в Украину. Также они предусматривают поддержку со стороны США.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в Сенате, сообщает The Guardian.

Рубио о переговорах в Абу-Даби

Как рассказал Рубио, гарантии безопасности для Украины предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск.

По его словам, на самом деле гарантией безопасности является именно поддержка со стороны США.

– Я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я только указываю на то, что без поддержки США – это не имеет значения, – сказал он.

Причина необходимости поддержки Украины со стороны США заключается в том, что союзники и партнеры не инвестировали достаточно в оборону в течение последних 20-30 лет, утверждает американский госсекретарь.

В течение 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. В Белом доме назвали встречу в Объединенных Арабских Эмиратах исторической.

