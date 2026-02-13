В немецком Мюнхене на полях ежегодной конференции по безопасности (MSC) впервые открыли Украинский дом.

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко.

Украинский дом в Мюнхене

Отмечается, что Украинский дом расположен в нескольких шагах от отеля Bayerischer Hof, в котором традиционно проходит MSC. Он будет работать в течение основных дней конференции – 13 и 14 февраля.

На открытии Украинского дома присутствовал министр иностранных дел Андрей Сибига.

– Украина является приоритетом конференции в этом году. Мы находимся в новой эпохе. Аутсорсинг безопасности для Европы завершился. Пришло время строить внутреннюю силу. Это возможно только с Украиной как неотъемлемой частью новой архитектуры европейской безопасности, которая будет охватывать вопросы от оборонных инноваций до энергетической стабильности, – сказал Сибига.

По его словам, открытие Украинского дома рядом с немецким и американским свидетельствует о решающей роли Украины в коллективной безопасности.

По мнению Сибиги, Украина хочет показать то, что строит, в частности защиту, инновации, устойчивость и решения, которые делают Европу сильнее. Он отметил, что украинцы усвоили тяжелые уроки, которыми готовы поделиться.

Программа мероприятий включает выставку Украина: передовая будущего, которая демонстрирует роль украинских инноваций в противодействии российской агрессии. Главным экспонатом станет сочетание реальности и искусственного интеллекта: настоящий сбитый дрон-камикадзе Shahed и ИИ-симуляция массированной атаки беспилотников на европейские города.

