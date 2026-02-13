Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV
В Мюнхене впервые открыли Украинский дом на полях конференции по безопасности
- На полях Мюнхенской конференции по безопасности открыли Украинский дом, где министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул ключевую роль Украины в новой архитектуре безопасности Европы.
- В течение двух дней работы площадка будет демонстрировать оборонные инновации, в частности, через выставку со сбитым Shahed и ИИ-симуляцией атак на европейские столицы.
В немецком Мюнхене на полях ежегодной конференции по безопасности (MSC) впервые открыли Украинский дом.
Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко.
Украинский дом в Мюнхене
Отмечается, что Украинский дом расположен в нескольких шагах от отеля Bayerischer Hof, в котором традиционно проходит MSC. Он будет работать в течение основных дней конференции – 13 и 14 февраля.
На открытии Украинского дома присутствовал министр иностранных дел Андрей Сибига.
– Украина является приоритетом конференции в этом году. Мы находимся в новой эпохе. Аутсорсинг безопасности для Европы завершился. Пришло время строить внутреннюю силу. Это возможно только с Украиной как неотъемлемой частью новой архитектуры европейской безопасности, которая будет охватывать вопросы от оборонных инноваций до энергетической стабильности, – сказал Сибига.
По его словам, открытие Украинского дома рядом с немецким и американским свидетельствует о решающей роли Украины в коллективной безопасности.
По мнению Сибиги, Украина хочет показать то, что строит, в частности защиту, инновации, устойчивость и решения, которые делают Европу сильнее. Он отметил, что украинцы усвоили тяжелые уроки, которыми готовы поделиться.
Программа мероприятий включает выставку Украина: передовая будущего, которая демонстрирует роль украинских инноваций в противодействии российской агрессии. Главным экспонатом станет сочетание реальности и искусственного интеллекта: настоящий сбитый дрон-камикадзе Shahed и ИИ-симуляция массированной атаки беспилотников на европейские города.