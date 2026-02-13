У німецькому Мюнхені на полях щорічної безпекової конференції (MSC) вперше відкрили Український дім.

Український дім у Мюнхені

Зазначається, що Український дім розташований за кілька кроків від готелю Bayerischer Hof, в якому традиційно проходить MSC. Він працюватиме протягом основних днів конференції – 13 та 14 лютого.

На відкритті Українського дому був присутнім міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

– Україна є пріоритетом цьогорічної конференції. Ми перебуваємо в новій епосі. Аутсорсинг безпеки для Європи завершився. Настав час будувати внутрішню силу. Це можливо лише з Україною як невід’ємною частиною нової архітектури європейської безпеки, яка охоплюватиме питання від оборонних інновацій до енергетичної стабільності, – сказав Сибіга.

За його словами, відкриття Українського дому поруч з німецьким та американським відображає вирішальну роль України в колективній безпеці.

На думку Сибіги, Україна хоче показати те, що будує, зокрема захист, інновації, стійкість та рішення, які роблять Європу сильнішою. Він зазначив, що українці засвоїли важкі уроки, якими готові поділитися.

Програма заходів включає виставку Україна: передова майбутнього, яка демонструє роль українських інновацій у протидії російській агресії. Головним експонатом стане поєднання реальності та штучного інтелекту: справжній збитий дрон-камікадзе Shahed та ШІ-симуляція масованої атаки безпілотників на європейські міста.

