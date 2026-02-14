Государственный секретарь США Марко Рубио в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу подчеркнул историческое значение союза между Европой и Америкой, который «спас мир от прошлых угроз».

Факты ICTV собрали основные тезисы речи Марко Рубио.

Альянс между Европой и США

По словам Рубио, Европа и Соединенные Штаты принадлежат друг другу, ведь у них тесные связи в истории, христианской вере, культуре, языке и происхождении.

— Вот почему мы, американцы, иногда можем казаться немного прямыми и настойчивыми в своих советах… Причина этого заключается в том, что мы глубоко переживаем за ваше и наше будущее, и если иногда мы не согласны, то наши разногласия вытекают из нашей глубокой озабоченности по поводу Европы, — подчеркнул государственный секретарь США.

Рубио заявляет, что при президентстве Дональда Трампа Америка снова возьмет на себя задачу обновления и восстановления. Он говорит, что США хотят, чтобы Европа была сильной, потому что «мы знаем, что судьба Европы никогда не будет неважной для нашей национальной безопасности».

США не заинтересованы в том, чтобы наблюдать за управляемым упадком Запада, заявляет Рубио. По его словам, упадок — это выбор, который страны отвергли после 1945 года и который нужно отвергнуть сейчас.

— Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это делает нас слабее. Мы хотим союзников, которые могут защитить себя, чтобы ни один противник никогда не соблазнился испытать нашу коллективную силу. Вот почему мы не хотим, чтобы наши союзники были скованны чувством вины и стыда, — сказал Марко Рубио.

Трансатлантическая эра

Государственный секретарь США также подчеркнул, что Америка не заинтересована в окончании трансатлантической эры:

В то время, когда заголовки газет предвещают конец трансатлантической эры, пусть будет известно и понятно всем, что это не является нашей целью и не является нашим желанием, потому что для нас, американцев, наш дом может быть в Западном полушарии, но мы всегда будем детьми Европы.

Далее Рубио перечислил тесные связи между Европой и США, опираясь на общую историю, которая начинается с итальянского исследователя, первых колоний, основанных английскими поселенцами, ирландцами и немецкими фермерами.

Он также напомнил о войсках НАТО, которые проливали кровь и гибли бок о бок.

По словам Марко Рубио, США прокладывают путь к новому веку процветания, но хотят сделать это вместе с Европой.

Реформа ООН

ООН и международные организации нуждаются в срочной реформе, поскольку человечество не живет в идеальном мире, заявляет Рубио. По его мнению, старые международные организации не нужно ликвидировать, однако их необходимо срочно перестроить, чтобы они могли отвечать новым вызовам.

Он говорит, что ООН имеет огромный потенциал, но организация не смогла решить проблему войны в Газе или Украине и раз за разом демонстрирует свою беспомощность. В то же время Рубио отметил, что именно “решительные решения США меняют ситуацию”.

— В идеальном мире все эти и другие проблемы решили бы дипломаты и решительные резолюции. Но мы не живем в идеальном мире и не можем дальше позволять тем, кто откровенно и открыто угрожает нашим гражданам и ставит под угрозу глобальную стабильность, прятаться за абстракциями международного права, которое они и нарушают, — отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Тон выступления Рубио

CNN отмечает, что тон выступления Рубио резко контрастирует со словами вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2025 года. Тогда Венс жестко критиковал Европу за чрезмерную зависимость от американской поддержки.

Напомним, что Марко Рубио планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности.

