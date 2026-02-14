Державний секретар США Марко Рубіо у своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу наголосив на історичному значенні союзу між Європою та Америкою, який “врятував світ від минулих загроз”.

Факти ICTV зібрали основні тези промови Марко Рубіо.

Альянс між Європою та США

За словами Рубіо, Європа та Сполучені Штати належать один одному, адже мають тісні зв’язки в історії, християнській вірі, культурі, мові та походженні.

— Ось чому ми, американці, іноді можемо здаватися трохи прямими та наполегливими у своїх порадах… Причина цього полягає в тому, що ми глибоко переймаємося про ваше і наше майбутнє, і якщо іноді ми не згодні, то наші розбіжності випливають із нашого глибокого занепокоєння щодо Європи, — наголосив державний секретар США.

Рубіо заявляє, що за президентства Дональда Трампа Америка знову візьме на себе завдання оновлення та відновлення. Він каже, що США хочуть, щоб Європа була сильною, тому що “ми знаємо, що доля Європи ніколи не буде неважливою для нашої національної безпеки”.

США не зацікавлені в тому, щоб спостерігати за керованим занепадом Заходу, заявляє Рубіо. За його словами, занепад — це вибір, який країни відкинули після 1945 року і який треба відкинути зараз.

— Ми не хочемо, щоб наші союзники були слабкими, бо це робить нас слабшими. Ми хочемо союзників, які можуть захистити себе, щоб жоден супротивник ніколи не спокусився випробувати нашу колективну силу. Ось чому ми не хочемо, щоб наші союзники були скуті почуттям провини і сорому, — сказав Марко Рубіо.

Трансатлантична ера

Державний секретар США також наголосив, що Америка не зацікавлена у закінченні трансатлантичної ери:

У час, коли заголовки газет провіщають кінець трансатлантичної ери, нехай буде відомо і зрозуміло всім, що це не є нашою метою і не є нашим бажанням, бо для нас, американців, наш дім може бути в Західній півкулі, але ми завжди будемо дітьми Європи.

Далі Рубіо перелічив тісні зв’язки між Європою та США, спираючись на спільну історію, що починається з італійського дослідника, перших колоній, заснованих англійськими поселенцями, ірландцями та німецькими фермерами.

Він також нагадав про війська НАТО, які проливали кров і гинули пліч-о-пліч.

За словами Марко Рубіо, США прокладають шлях до нового століття процвітання, але хочуть зробити це разом з Європою.

Реформа ООН

ООН та міжнародні організації потребують термінової реформи, оскільки людство не живе в ідеальному світі, заявляє Рубіо. На його думку, старі міжнародні організації не потрібно ліквідовувати, проте їх необхідно терміново перебудувати, щоб вони могли відповідати новим викликам.

Він каже, що ООН має величезний потенціал, але організація не змогла розв’язати проблему війни в Газі чи Україні і раз за разом демонструє свою безсильність. Водночас Рубіо зауважив, що саме “рішучі рішення США змінюють ситуацію”.

— В ідеальному світі всі ці та інші проблеми розв’язали б дипломати та рішучі резолюції. Але ми не живемо в ідеальному світі і не можемо далі дозволяти тим, хто відверто і відкрито загрожує нашим громадянам та ставить під загрозу глобальну стабільність, ховатися за абстракціями міжнародного права, яке вони й порушують, — зауважив держсекретар США Марко Рубіо.

Тон виступу Рубіо

CNN зазначає, що тон виступу Рубіо різко контрастує зі словами віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого 2025 року. Тоді Венс жорстко критикував Європу за надмірну залежність від американської підтримки.

Нагадаємо, що Марко Рубіо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки.

