Только сила без дружбы никогда не бывает достаточной, поэтому Украина настойчиво работает над тем, чтобы в мире царили взаимопонимание, уважение и справедливость.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста, которая в этом году присуждена украинскому народу.

Зеленский поблагодарил за премию Эвальда фон Клейста

— Спасибо вам за эту награду для украинского народа, награду украинской силы за нашу дружбу, дружбу со всеми вами. Ведь без дружбы одной только силы никогда недостаточно. И именно поэтому Украина так настойчиво работает ради создания как минимум взаимопонимания, взаимного уважения и справедливого отношения к каждому, — сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность мировым лидерам, без которых, по его словам, современная сила и единство Украины были бы невозможны.

Сейчас смотрят

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Европейского Совета Антониу Кошти и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Отдельную благодарность Зеленский выразил лидерам европейских государств.

Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, президента Молдовы Майю Санду, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Президент Украины упомянул и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он отметил, что тот по-своему побуждает европейцев становиться лучше хотя бы для того, чтобы не быть похожими на него.

— Человеком, который как будто забыл о значении слова “стыд”, — добавил Зеленский.

В конце своего выступления глава государства поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и прилагает усилия для остановки войны и приближения настоящего мира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.