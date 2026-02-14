Зеленский получил премию имени фон Клейста, присужденную украинцам
- Главную премию Мюнхенской конференции по безопасности получил украинский народ.
- Премию Эвальда фон Клейста от имени украинцев получил президент Владимир Зеленский.
Только сила без дружбы никогда не бывает достаточной, поэтому Украина настойчиво работает над тем, чтобы в мире царили взаимопонимание, уважение и справедливость.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста, которая в этом году присуждена украинскому народу.
Зеленский поблагодарил за премию Эвальда фон Клейста
— Спасибо вам за эту награду для украинского народа, награду украинской силы за нашу дружбу, дружбу со всеми вами. Ведь без дружбы одной только силы никогда недостаточно. И именно поэтому Украина так настойчиво работает ради создания как минимум взаимопонимания, взаимного уважения и справедливого отношения к каждому, — сказал Зеленский.
Президент выразил благодарность мировым лидерам, без которых, по его словам, современная сила и единство Украины были бы невозможны.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Европейского Совета Антониу Кошти и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Отдельную благодарность Зеленский выразил лидерам европейских государств.
Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, президента Молдовы Майю Санду, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Президент Украины упомянул и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он отметил, что тот по-своему побуждает европейцев становиться лучше хотя бы для того, чтобы не быть похожими на него.
— Человеком, который как будто забыл о значении слова “стыд”, — добавил Зеленский.
В конце своего выступления глава государства поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и прилагает усилия для остановки войны и приближения настоящего мира.