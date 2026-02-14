Президент Украины Владимир Зеленский выступил на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он прокомментировал ряд важных тем, в частности, мирные переговоры, завершение войны в Украине, имперские амбиции российского диктатора Владимира Путина и необходимость усиления противовоздушной обороны.

Факты ICTV собрали основные тезисы Владимира Зеленского из выступления в Мюнхене 14 февраля.

Зеленский о необходимости ПВО

– Подразделения ПВО с пустыми руками – это худший отчет, который может услышать лидер страны во время войны, – заявил Зеленский, описывая острый дефицит средств для защиты неба.

Президент объяснил, что из-за постоянного террора РФ новые поставки ракет для ПВО иногда успевают доставить только непосредственно перед ударом.

По его словам, масштабы угрозы со стороны России подтверждает январская статистика: более 6 тыс. беспилотников и сотни ракет, которые ежемесячно истощают украинскую оборону.

В то же время президент поблагодарил Германию, Норвегию и Нидерланды за системы ПВО, которые защищают жизни.

Зеленский об ударах по энергетике

Зеленский сообщил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не пострадала в результате российских атак.

Несмотря на масштабные разрушения, государство продолжает генерировать электроэнергию, что, по словам президента, стало возможным исключительно благодаря стойкости и профессионализму украинцев.

Зеленский об оружии для Украины

Владимир Зеленский резко раскритиковал затягивание поставок критически важного вооружения западными партнерами.

Президент напомнил, что Украина месяцами ждала системы HIMARS и танки, а на получение самолетов ушли годы. Он подчеркнул, что в условиях боевых действий время работает только в пользу самой войны.

Украина обладает уникальным в мире опытом защиты от беспилотников, каждую ночь отражая атаки сотен Shahed, заявил Зеленский в Мюнхене. Президент отметил, что украинские силы сбивают около 90% целей, однако призвал партнеров к усилению совместного производства перехватчиков.

– Мы достигнем момента, когда сделаем Shahed незначительным фактором для России. Но ключевые слова здесь – вместе с партнерами, – подчеркнул глава государства, добавив, что сегодня ни одна страна Европы не способна защититься от войны исключительно за свой счет.

Зеленский о выборах в России

Во время Мюнхенской конференции Зеленский озвучил условия, при которых Украина готова пойти на прекращение огня и проведение выборов.

Он предположил, что при условии давления президента США Дональда Трампа на Кремль и обеспечения тишины на фронте, украинский парламент может изменить законодательство для проведения голосования.

– Если американцам и россиянам нужны выборы в Украине – мы открыты к этому. Но мы также можем объявить прекращение огня россиянам, если они проведут выборы в России, – подчеркнул Зеленский.

По мнению президента Украины, российский диктатор Владимир Путин — это раб войны. Он отметил, что если глава Кремля будет жить еще 10 лет, то война может вернуться или расшириться.

Зеленский об Иране и оборонном производстве

Зеленский во время выступления в Мюнхене призвал мировое сообщество к немедленной изоляции иранского режима, поскольку их дроны-камикадзе ежедневно убивают украинцев.

В то же время президент отметил успехи в оборонном сотрудничестве, выделив эффективность датской модели инвестирования, совместные проекты с Германией и Чехией.

В то же время Зеленский подчеркнул важность финансовой поддержки, отметив, что Европа аккумулирует €90 млрд на ближайшие два года для усиления общей безопасности.

О теневом флоте и потерях РФ

Владимир Зеленский призвал мировое сообщество к радикальным шагам против энергетического сектора РФ, подчеркнув необходимость полной ликвидации теневого флота Кремля.

По словам президента, более 1 тыс. танкеров ежедневно приносят России доходы, которые являются главным ресурсом для ведения агрессии.

– Без нефтяных денег Путин не имел бы денег на эту войну, – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины рассказал о статистике потерь врага: по его данным, только за 1 км украинской земли Россия платит жизнями 156 своих военнослужащих.

Зеленский о ВСУ и ударах по российским НПЗ

Во время выступления в Мюнхене Зеленский заявил, что ВСУ – это самая сильная армия Европы, которая должна быть частью НАТО, а не оставаться за его пределами из-за страха перед Кремлем.

Президент акцентировал внимание на том, что единственный язык, который понимает Россия, – это сила.

По его словам, агрессор начал воспринимать дипломатический путь только тогда, когда почувствовал угрозу для своей энергетической инфраструктуры и начались удары по НПЗ, а также услышал о возможности получения Украиной ракет Tomahawk.

Зеленский о гарантиях безопасности и переговорах

Зеленский заявил, что подписание соглашений о гарантиях безопасности должно предшествовать любым договоренностям о завершении войны.

– Вопрос уступок часто звучит только в отношении Украины, а на какие уступки должна пойти Россия? – спросил он.

Во время выступления в Мюнхене президент также назвал большой ошибкой отсутствие Европы за столом международных переговоров, раскритиковав подход партнеров к обсуждению мира.

