Лише сила без дружби ніколи не буває достатньою, тому Україна наполегливо працює над тим, щоб у світі панували взаєморозуміння, повага та справедливість.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії вручення премії імені Евальда фон Клейста, яку цього року присудили українському народові.

Зеленський подякував за премію Евальда фон Клейста

– Дякую вам за цю нагороду для українського народу, нагороду української сили за нашу дружбу, дружби з усіма вами. Адже без дружби самої лише сили ніколи не недостатньо. І саме тому Україна так наполегливо працює заради створення щонайменше взаєморозуміння, взаємної поваги та справедливого ставлення до кожного, – сказав Зеленський.

Президент висловив подяку низці світових лідерів, без яких, за його словами, сучасна сила та єдність України були б неможливими.

Він подякував президенту США Дональду Трампу, прем’єр-міністру Канади Марку Карні, президенту Європейської Ради Антоніу Кошті та голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Окрему подяку Зеленський висловив лідерам європейських держав.

Він згадав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, президентку Молдови Маю Санду, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схофа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Президент України згадав і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він зазначив, що той по-своєму спонукає європейців ставати кращими, хоча б для того, щоб не бути схожими на нього.

– Людиною, яка неначе забула про значення слова “сором”, – додав Зеленський.

Наприкінці свого виступу глава держави подякував усім, хто підтримує Україну та докладає зусиль для зупинення війни й наближення справжнього миру.

