Вопрос завершения войны, развязанной Россией против Украины, является определяющим для будущего Европы.

Выступление Ишингера на Мюнхенской конференции

Об этом заявил глава Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер во время закрытия 62-го форума в воскресенье, передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина.

– Оно (вопрос) определит во многих аспектах будущее этого континента. Я очень надеюсь, что это понятно не только всем здесь, в Европе, но и нашим американским друзьям в Вашингтоне. И я очень надеюсь, что мы, как союзники и партнеры, едины и решительно настроены действовать вместе, чтобы обеспечить победу Украины, – подчеркнул Ишингер.

Он подчеркнул, что сейчас это самый важный и срочный вопрос, учитывая, что украинцы продолжают страдать от постоянных атак России.

Сейчас смотрят

— Я думаю, что мы поступили правильно, избрав лауреатами премии Клейста храбрый народ Украины, — отметил глава MSC, а также поблагодарил премьер-министра Польши Дональда Туску, который прибыл в Мюнхен для участия в мероприятии.

Ишингер также убежден, что трансатлантические партнеры могут усилить давление на Россию.

– Я думаю, что как трансатлантические партнеры мы можем сделать больше, чтобы оказывать давление на Россию, и, как мы пришли к согласию, это крайне необходимо, предоставляя Украине необходимое оружие, включая, безусловно, гораздо больше средств противовоздушной обороны, координируя более жесткие санкции против России, санкции США, – заявил он.

По его мнению, у Европы также есть потенциал для расширения санкционной политики и более активной борьбы с так называемым теневым флотом.

– До сих пор существует ряд вариантов, которые мы не полностью приняли, чтобы увеличить цену на продолжение войны России, – констатировал глава MSC.

Как сообщалось, в этом году впервые Мюнхенская конференция по безопасности в сотрудничестве с Фондом Виктора Пинчука, Офисом президента Украины и Ассоциацией оборонной промышленности Украины открыли Украинский дом в Мюнхене, работавший с 12 по 14 февраля во время проведения форума.

По информации организаторов, 62-я конференция собрала более тысячи участников из более 115 государств, среди которых около 60 глав государств и правительств.

В мероприятии приняли участие более 50 руководителей международных организаций – больше, чем когда-либо прежде, в том числе руководители ЕС, НАТО, АСЕАН, ОБСЕ, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и многочисленных структур ООН.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.