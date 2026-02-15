Будущее континента зависит от завершения войны в Украине — глава MSC
- Ишингер заявил, что исход войны РФ против Украины определит будущее Европы.
- На MSC призвали союзников действовать сообща и усилить давление на Москву.
- В ходе конференции прозвучали предложения по оружию и новым санкциям.
Вопрос завершения войны, развязанной Россией против Украины, является определяющим для будущего Европы.
Выступление Ишингера на Мюнхенской конференции
Об этом заявил глава Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер во время закрытия 62-го форума в воскресенье, передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина.
– Оно (вопрос) определит во многих аспектах будущее этого континента. Я очень надеюсь, что это понятно не только всем здесь, в Европе, но и нашим американским друзьям в Вашингтоне. И я очень надеюсь, что мы, как союзники и партнеры, едины и решительно настроены действовать вместе, чтобы обеспечить победу Украины, – подчеркнул Ишингер.
Он подчеркнул, что сейчас это самый важный и срочный вопрос, учитывая, что украинцы продолжают страдать от постоянных атак России.
— Я думаю, что мы поступили правильно, избрав лауреатами премии Клейста храбрый народ Украины, — отметил глава MSC, а также поблагодарил премьер-министра Польши Дональда Туску, который прибыл в Мюнхен для участия в мероприятии.
Ишингер также убежден, что трансатлантические партнеры могут усилить давление на Россию.
– Я думаю, что как трансатлантические партнеры мы можем сделать больше, чтобы оказывать давление на Россию, и, как мы пришли к согласию, это крайне необходимо, предоставляя Украине необходимое оружие, включая, безусловно, гораздо больше средств противовоздушной обороны, координируя более жесткие санкции против России, санкции США, – заявил он.
По его мнению, у Европы также есть потенциал для расширения санкционной политики и более активной борьбы с так называемым теневым флотом.
– До сих пор существует ряд вариантов, которые мы не полностью приняли, чтобы увеличить цену на продолжение войны России, – констатировал глава MSC.
Как сообщалось, в этом году впервые Мюнхенская конференция по безопасности в сотрудничестве с Фондом Виктора Пинчука, Офисом президента Украины и Ассоциацией оборонной промышленности Украины открыли Украинский дом в Мюнхене, работавший с 12 по 14 февраля во время проведения форума.
По информации организаторов, 62-я конференция собрала более тысячи участников из более 115 государств, среди которых около 60 глав государств и правительств.
В мероприятии приняли участие более 50 руководителей международных организаций – больше, чем когда-либо прежде, в том числе руководители ЕС, НАТО, АСЕАН, ОБСЕ, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и многочисленных структур ООН.