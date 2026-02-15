Выступление государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности имело примирительную тональность и содержало заверения в сохранении тесных связей между США и Европой.

Выступление Рубио в Мюнхене

В то же время, как отмечает Financial Times, напряжение в трансатлантических отношениях остается ощутимым.

В своем обращении Рубио подчеркнул историческую близость между сторонами, заявив, что американцы “всегда будут детьми Европы”.

Его выступление сопровождалось аплодисментами, однако дипломаты отмечают, что такая реакция скорее свидетельствовала об облегчении после сложного периода в отношениях.

По информации издания, политика администрации президента Дональда Трампа в течение последнего года привела к одному из самых серьезных кризисов в трансатлантическом партнерстве за последние десятилетия.

Несмотря на более сдержанный тон по сравнению с выступлением вице-президента США Джей Ди Венса на этой же конференции годом ранее, европейские чиновники считают, что существенных изменений в подходе Вашингтона к союзникам не произошло.

– Рубио – это лучшее, на что мы можем надеяться от этой администрации. Но он все же дал понять достаточно четко: если трансатлантические отношения и не разорваны, то они существенно отличаются от того, к чему мы привыкли, – сказал один из высокопоставленных европейских министров, присутствовавший в зале.

После выступления госсекретаря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Европа пережила определенную “шоковую терапию”, а отношения между двумя берегами Атлантики уже не такие, как раньше.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте со своей стороны призвал учитывать, что Соединенные Штаты вынуждены распределять свое внимание между разными регионами мира и не могут сосредотачиваться исключительно на европейском направлении.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп настроен добиться окончательного прекращения войны между Россией и Украиной.

