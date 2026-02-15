Питання завершення війни, розв’язаної Росією проти України, є визначальним для майбутнього Європи.

Виступ Ішингера на Мюнхенській конференції

Про це заявив голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер під час закриття 62-го форуму в неділю, передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна.

– Воно (питання) визначить, у багатьох аспектах, майбутнє цього континенту. Я дуже сподіваюся, що це зрозуміло не лише всім тут, у Європі, але також нашим американським друзям у Вашингтоні. І я дуже сподіваюся, що ми, як союзники та партнери, єдині та рішуче налаштовані діяти разом, щоб забезпечити перемогу України, – наголосив Ішингер.

Він підкреслив, що нині це найважливіше і найтерміновіше питання, з огляду на те, що українці продовжують потерпати від постійних атак Росії.

– Я думаю, що ми вчинили правильно, обравши лауреатами цьогорічної премії Клейста хоробрий народ України, – зазначив очільник MSC, а також подякував прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску, який прибув до Мюнхена для участі в заході.

Ішингер також висловив переконання, що трансатлантичні партнери можуть посилити тиск на Росію.

– Я думаю, що як трансатлантичні партнери ми можемо зробити більше, щоб чинити тиск на Росію, і, як ми дійшли згоди, це вкрай необхідно, надаючи Україні необхідну зброю, включаючи, безумовно, набагато більше засобів протиповітряної оборони, координуючи жорсткіші санкції проти Росії, санкції США, – заявив він.

На його думку, Європа також має потенціал для розширення санкційної політики та активнішої боротьби з так званим тіньовим флотом.

– Досі існує низка варіантів, які ми не повністю прийняли, щоб збільшити ціну продовження війни Росії, – констатував глава MSC.

Як повідомлялося, цього року вперше Мюнхенська конференція з безпеки у співпраці з Фондом Віктора Пінчука, Офісом президента України та Асоціацією оборонної промисловості України відкрили Український дім у Мюнхені, який працював з 12 по 14 лютого під час проведення форуму.

За інформацією організаторів, 62-га конференція зібрала понад тисячу учасників із більш ніж 115 держав, серед яких близько 60 глав держав і урядів.

У заході взяли участь понад 50 керівників міжнародних організацій – більше, ніж будь-коли раніше, зокрема очільники ЄС, НАТО, АСЕАН, ОБСЄ, Світового банку, Світової організації торгівлі та численних структур ООН.

