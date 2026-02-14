Питання передання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus і надалі залишається на порядку денному, попри те, що остаточного рішення від Берліна наразі немає.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Зеленський пояснив ситуацію з Taurus

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи знято тему німецьких ракет з обговорення, глава держави з усмішкою зауважив, що “Taurus не все”, оскільки війна триває.

Президент також наголосив, що процес отримання озброєння є складним.

За словами Зеленського, Україна поки не має позитивного рішення з боку Німеччини.

Він пояснив, що у спілкуванні з партнерами доводиться шукати баланс і приділяти основну увагу тій допомозі, яку можна отримати негайно.

– Я не можу обрати все. Я хотів би обрати все, але я не можу. Я обираю те, що я можу отримати зараз, – наголосив президент.

Нагадаємо, під час виступу та зустрічей у межах Мюнхенської конференції з безпеки Володимир Зеленський озвучив низку заяв щодо можливого завершення війни та питань внутрішньої політики.

Президент заявив, що для проведення виборів Україні потрібно щонайменше два місяці стабільного перемир’я.

Глава держави визнав, що між Україною та США існують певні розбіжності у поглядах на стратегію подальших дій.

