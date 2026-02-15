Виступ державного секретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки мав примирливу тональність і містив запевнення у збереженні тісних зв’язків між США та Європою.

Виступ Рубіо у Мюнхені

Водночас, як зазначає Financial Times, напруга у трансатлантичних відносинах залишається відчутною.

У своєму зверненні Рубіо підкреслив історичну близькість між сторонами, заявивши, що американці “завжди будуть дітьми Європи”.

Його виступ супроводжувався оплесками, однак дипломати зауважують, що така реакція радше свідчила про полегшення після складного періоду у відносинах.

За інформацією видання, політика адміністрації президента Дональда Трампа протягом останнього року призвела до однієї з найсерйозніших криз у трансатлантичному партнерстві за останні десятиліття.

Попри більш стриманий тон порівняно з виступом віцепрезидента США Джей Ді Венса на цій же конференції роком раніше, європейські посадовці вважають, що суттєвих змін у підході Вашингтона до союзників не відбулося.

– Рубіо – це найкраще, на що ми можемо сподіватися від цієї адміністрації. Але він все ж дав зрозуміти досить чітко: якщо трансатлантичні відносини і не розірвані, то вони істотно відрізняються від того, до чого ми звикли, – сказав один з високопоставлених європейських міністрів, який був присутній у залі.

Після виступу держсекретаря президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європа пережила певну “шокову терапію”, а відносини між двома берегами Атлантики вже не є такими, як раніше.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зі свого боку закликав враховувати, що Сполучені Штати змушені розподіляти свою увагу між різними регіонами світу, і не можуть зосереджуватися виключно на європейському напрямку.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп налаштований домогтися остаточного припинення війни між Росією та Україною.

