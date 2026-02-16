Российская армия все больше полагается на иностранных военных в войне против Украины, поскольку ее потери на фронте существенно превышают темпы набора новых солдат.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили агентству Bloomberg News в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Хили о привлеченных РФ иностранцах для войны против Украины

По словам Джона Хили, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил европейским коллегам, что за последние два месяца Украина нанесла России больше потерь, чем Кремль смог компенсировать путем вербовки.

Это заставляет российские Вооруженные силы все активнее привлекать иностранных граждан.

Речь идет, в частности, о новобранцах из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.

— Иностранцев часто вербуют под ложными предлогами и принуждают к участию под давлением. Они не всегда осознают, что предназначены для передовой Украины в качестве пушечного мяса для России, — сказал Хили.

Отдельно он оценил численность северокорейских военных, воюющих на стороне РФ, примерно в 17 тыс. человек.

Как сообщает Bloomberg, только в январе РФ понесла примерно на 9 тыс. потерь больше, чем смогла компенсировать новым набором.

Боевые действия продолжаются вдоль примерно 1 200-километровой линии фронта.

Несмотря на незначительные территориальные продвижения, потери России растут и подрывают нарратив Кремля о якобы неизбежной победе.

По оценкам западных чиновников, общие потери РФ за время полномасштабной войны уже превысили 1,2 млн человек убитыми и ранеными.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что по состоянию на начало февраля на территории Украины сосредоточено около 711-712 тыс. российских военнослужащих.

По его словам, в течение последних шести месяцев численность группировки РФ остается стабильно высокой, несмотря на постоянные попытки противника нарастить силы.

Сырский отметил, что российская армия формально выполнила и даже перевыполнила планы по комплектованию, однако это не привело к росту численности войск на фронте.

По мнению главнокомандующего ВСУ, такая ситуация свидетельствует, что реальные потери РФ превышают ее возможности по пополнению личного состава.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 454-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

