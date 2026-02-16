РФ атаковала Украину 62 БпЛА и 6 ракетами, в частности Цирконами, Искандером-М и Х-31П
В ночь на 16 февраля (с 18:00 15 февраля) российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину, применив ракеты различных типов и десятки ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 16 февраля: что известно
По данным военных, противник выпустил четыре противокорабельные ракеты Циркон с временно оккупированной территории АР Крым, баллистическую ракету Искандер-М из Брянской области РФ, а также корректируемую авиационную ракету Х-31П из ВОТ Запорожской области.
Кроме того, Украину атаковали 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Пуски осуществлялись из направлений Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ВОТ АР Крым). Около 40 из них — дроны типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 16 февраля силы ПВО сбили или подавили две противокорабельные ракеты Циркон и 52 вражеских беспилотника различных типов.
В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и девяти ударных БпЛА на восьми локациях.
Также зафиксировано падение обломков сбитых целей на двух локациях.
Информация о трех других вражеских ракетах в настоящее время уточняется.
По данным Воздушных сил, в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских БпЛА.
Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.