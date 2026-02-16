В ночь на 16 февраля (с 18:00 15 февраля) российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину, применив ракеты различных типов и десятки ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 16 февраля: что известно

По данным военных, противник выпустил четыре противокорабельные ракеты Циркон с временно оккупированной территории АР Крым, баллистическую ракету Искандер-М из Брянской области РФ, а также корректируемую авиационную ракету Х-31П из ВОТ Запорожской области.

Сейчас смотрят

Кроме того, Украину атаковали 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Пуски осуществлялись из направлений Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ВОТ АР Крым). Около 40 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 16 февраля силы ПВО сбили или подавили две противокорабельные ракеты Циркон и 52 вражеских беспилотника различных типов.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и девяти ударных БпЛА на восьми локациях.

Также зафиксировано падение обломков сбитых целей на двух локациях.

Информация о трех других вражеских ракетах в настоящее время уточняется.

По данным Воздушных сил, в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских БпЛА.

Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.