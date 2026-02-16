Російська армія дедалі більше покладається на іноземних військових у війні проти України, оскільки її втрати на фронті суттєво перевищують темпи набору нових солдатів.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі агентству Bloomberg News у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Гілі про залучених РФ іноземців для війни проти України

За словами Джона Гілі, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив європейським колегам, що за останні два місяці Україна завдала Росії більше втрат, ніж Кремль зміг компенсувати шляхом вербування.

Це змушує російські Збройні сили дедалі активніше залучати іноземних громадян.

Ідеться, зокрема, про новобранців з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу.

— Іноземців часто вербують під хибними приводами та примушують до участі під тиском. Ті не обов’язково усвідомлюють, що вони призначені для російської м’ясної машини на передовій України, – сказав Гілі.

Окремо він оцінив чисельність північнокорейських військових, які воюють на боці РФ, приблизно в 17 тис. осіб.

Як зазначає Bloomberg, лише в січні РФ зазнала приблизно на 9 тис. втрат більше, ніж змогла компенсувати новим набором.

Бойові дії тривають уздовж приблизно 1200-кілометрової лінії фронту.

Попри незначні територіальні просування, втрати Росії зростають і підривають наратив Кремля про нібито неминучу перемогу.

За оцінками західних чиновників, загальні втрати РФ за час повномасштабної війни вже перевищили 1,2 млн осіб убитими та пораненими.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що станом на початок лютого на території України зосереджено близько 711–712 тис. російських військовослужбовців.

За його словами, протягом останніх шести місяців чисельність угруповання РФ залишається стабільно високою, попри постійні спроби противника наростити сили.

Сирський зазначив, що російська армія формально виконала і навіть перевиконала плани з комплектування, однак це не призвело до зростання чисельності військ на фронті.

На думку головнокомандувача ЗСУ, така ситуація свідчить про те, що реальні втрати РФ перевищують її можливості з поповнення особового складу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1454-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

