У Вашингтона нет оснований ставить под сомнение выводы пяти европейских стран относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам во время пресс-конференции в Братиславе.

Заявление Рубио о смерти Навального

Госсекретарь США назвал отчет европейских союзников тревожным и отметил, что Вашингтон не имеет никаких оснований ставить под сомнение его выводы.

По словам Рубио, Соединенные Штаты ознакомлены с материалами расследования и обстоятельствами смерти Навального.

В то же время он объяснил, почему США не присоединились к совместному заявлению пяти стран. По его словам, это было их собственное решение, которое не означает несогласия с результатами анализа.

— Это был их отчет, они его скоординировали и обнародовали. Мы не отрицаем и не спорим с этими странами по поводу их выводов, — подчеркнул Рубио.

Российские власти, в свою очередь, отвергли обвинения, назвав их “мистификацией западной пропаганды”.

Напомним, что министерства иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов обнародовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального.

В нем отмечается, что анализ образцов из тела политика подтвердил наличие эпибатидина — смертельного токсина, который естественным образом не встречается на территории РФ.

Европейские правительства подчеркнули, что Навальный умер в российской тюрьме, а это означает, что у государства были средства, мотив и возможность применить яд.

В заявлении также упомянули предыдущие случаи применения Россией химического оружия, в частности отравление Навального Новичком в 2020 году и атаку в Солсбери в 2018 году.

Страны заявили о намерении использовать все доступные политические механизмы для привлечения России к ответственности за нарушение международных конвенций.

