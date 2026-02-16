У Вашингтона немає підстав ставити під сумнів висновки п’яти європейських країн щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам під час пресконференції у Братиславі.

Заява Рубіо про смерть Навального

Держсекретар США назвав звіт європейських союзників тривожним і зазначив, що Вашингтон не має жодних підстав ставити під сумнів його висновки.

Зараз дивляться

За словами Рубіо, Сполучені Штати обізнані з матеріалами розслідування та з обставинами смерті Навального.

Водночас він пояснив, чому США не приєдналися до спільної заяви п’яти країн. За його словами, це було їхнє власне рішення, яке не означає незгоди з результатами аналізу.

— Це був їхній звіт, вони його скоординували та оприлюднили. Ми не заперечуємо і не сперечаємося з цими країнами щодо їхніх висновків, — наголосив Рубіо.

Російська влада, своєю чергою, відкинула звинувачення, назвавши їх “містифікацією західної пропаганди”.

Нагадаємо, що міністерства закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Швеції та Нідерландів оприлюднили спільну заяву щодо смерті Олексія Навального.

У ній зазначається, що аналіз зразків із тіла політика підтвердив наявність епібатидину — смертельного токсину, що в природних умовах на території РФ не трапляється.

Європейські уряди наголосили, що Навальний помер у російській в’язниці, а це означає, що держава мала засоби, мотив і можливість застосувати отруту.

У заяві також згадали попередні випадки застосування Росією хімічної зброї, зокрема отруєння Навального Новачком у 2020 році та атаку в Солсбері у 2018 році.

Країни заявили про намір використовувати всі доступні політичні механізми для притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародних конвенцій.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.