Венгрия обратилась к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод на фоне остановки транзита через Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Bloomberg.

Сийярто о транзите российской нефти

По словам Сийярто, он и министр экономики Словакии Дениса Сакова обратились к правительству Хорватии в Загребе с просьбой разрешить поставки российской нефти через Адриатический маршрут.

Необходимость альтернативного пути возникла из-за приостановки транзита нефти по трубопроводу Дружба через территорию Украины.

Поставки остановились в конце прошлого месяца после масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Венгрия в значительной степени зависит от трубопровода Дружба, который соединяет страну с Россией через территорию Украины и обеспечивает основной объем ее нефтяных поставок.

Вопросы энергетики также планируют обсудить во время переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапеште с государственным секретарем США Марко Рубио.

Кроме того, Орбан нашел союзника в лице премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что Украина якобы использует нефтепровод Дружба как инструмент политического давления — в Киеве эти обвинения отрицают.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе обвинил Украину в политическом шантаже Венгрии путем препятствования работе нефтепровода Дружба.

Он заявил, что трубопровод могли отремонтировать после недавнего повреждения, вызванного российским ударом 27 января, однако предположил, что Украина якобы намеренно затягивает восстановление транзита.

Фицо также допустил возможность ответных действий со стороны Словакии, в частности в отношении экспорта электроэнергии, но заявил, что не будет прибегать к этому из сочувствия к украинскому населению.

