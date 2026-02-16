Угорщина звернулася до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід на тлі зупинки транзиту через Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Bloomberg.

Сійярто про транзит російської нафти

За словами Сійярто, він та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова звернулися до уряду Хорватії в Загребі з проханням дозволити постачання російської нафти Адріатичним маршрутом.

Необхідність альтернативного шляху виникла через призупинення транзиту нафти трубопроводом Дружба через територію України.

Постачання зупинилися наприкінці минулого місяця після масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Угорщина значною мірою залежить від трубопроводу Дружба, який з’єднує країну з Росією через територію України і забезпечує основний обсяг її нафтових постачань.

Питання енергетики також планують обговорити під час переговорів прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Будапешті з державним секретарем США Марко Рубіо.

Крім того, Орбан знайшов союзника в особі прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який заявив, що Україна нібито використовує нафтопровід Дружба як інструмент політичного тиску — у Києві ці звинувачення заперечують.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо у Братиславі звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини шляхом перешкоджання роботі нафтопроводу Дружба.

Він заявив, що трубопровід могли відремонтувати після нещодавнього пошкодження, спричиненого російським ударом 27 січня, однак припустив, що Україна нібито навмисно затягує відновлення транзиту.

Фіцо також допустив можливість відповідних дій із боку Словаччини, зокрема щодо експорту електроенергії, але заявив, що не вдаватиметься до цього через співчуття українському населенню.

