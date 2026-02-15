Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе обвинил Украину в политическом шантаже Венгрии путем препятствования работе нефтепровода Дружба.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 15 февраля.

Жалобы Фицо после встречи с Рубио

Роберт Фицо предположил, что нефтепровод Дружба, по которому идет транспорт российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, смогли отремонтировать после недавнего повреждения.

Отметим, что 27 января россияне нанесли удар по инфраструктуре нефтепровода Дружба, чем сами остановили транзит собственной нефти.

Однако премьер Словакии утверждает, что Украина, возможно, задерживает возобновление поставок намеренно, чтобы заставить Венгрию отказаться от своей позиции о членстве в ЕС.

– Я воспринимаю то, что происходит сегодня вокруг нефти, как политический шантаж в отношении Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии по членству Украины в ЕС, – сказал Фицо.

Также он предположил, что Братислава может принять соответствующие меры в отношении Украины в ответ. Речь шла, вероятно, о прекращении экспорта электроэнергии.

Однако он уточнил, что не будет этого делать, потому что якобы сочувствует народу Украины.

– Мы могли бы обидеться и могли бы принять соответствующие меры против Украины. Но мы не видим в Украине президента Зеленского, мы не видим политиков. Я вижу там детей, женщин и семьи, которые должны пережить тяжелую зиму. Поэтому мы решили, что, несмотря на то, что Зеленский сделал нам, что забрал у нас €500 млн в год, мы поставляем электроэнергию в Украину, – сказал Роберт Фицо.

Напомним, глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал, что Венгрия в очередной раз готовится пожаловаться на проблемы с транзитом нефти РФ через нефтепровод Дружба.

Российский президент Владимир Путин в прошлом году предложил премьеру Словакии Роберту Фицо ограничить для Украины поставки газа реверсом и электричества из Европы, якобы для того, чтобы Киев перестал наносить удары по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.

