Вранці 18 лютого у російських Чебоксарах пролунала серія вибухів.

Про це повідомили місцеві жителі, а також Telegram-канал ASTRA.

За їхніми даними, ймовірне влучання могло статися по території оборонного підприємства ВНІІР-Прогрес.

Зараз дивляться

Вибухи у Чебоксарах

Очевидці стверджують, що бачили щонайменше три безпілотники, які впали в місті. Один із них нібито приземлився біля магазину, ще один – поблизу заводу ВНІІР-Прогрес.

Активісти ASTRA проаналізували відео з місця події. Наразі точно невідомо, що саме стало джерелом задимлення або пожежі, однак зафіксована локація розташована неподалік магазину Ромашка, про який згадували місцеві. За оцінками видання, від цієї точки до підприємства приблизно 800–900 метрів.

Губернатор регіону Олег Ніколаєв у своєму Telegram-каналі підтвердив факт атаки безпілотників, однак про можливі наслідки для заводу не повідомив.

Що відомо про ВНІІР-Прогрес

Підприємство ВНІІР-Прогрес працює на потреби російського військово-промислового комплексу.

Зокрема, воно виготовляє антени Комета, які застосовуються для підвищення стійкості російських дронів до засобів радіоелектронної боротьби.

Також завод виробляє супутникові ГНСС-приймачі та антени для систем Glonass, GPS і Galileo, включно з модулями Комета.

Ці компоненти використовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, ракетах комплексів Іскандер-М і Калібр, а також у модулях УМПК для авіаційних бомб.

Відстань від українського кордону до Чебоксар становить близько 1000 кілометрів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.