В ночь на понедельник, 15 декабря, Силы обороны нанесли удар по Астраханскому газоперерабатывающему заводу. Предприятие производит серу, которая используется для изготовления взрывчатки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Силы обороны нанесли удар по Астраханскому ГПЗ

— С целью снижения способностей противника по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно нанесли удар по стратегическому объекту противника — Астраханскому газоперерабатывающему заводу, — говорится в сообщении.

Астраханский ГПЗ – одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли.

Завод ежегодно производит до 3,5 млн тонн серы. Ее используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

На территории завода прогремели мощные взрывы и возник сильный пожар.

Масштабы ущерба уточняются.

В Генштабе подчеркнули – Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, поздно вечером 12 декабря раздались взрывы в Саратовской области, работала российская ПВО.

Местные жители сообщали о прилетах по нефтеперерабатывающему заводу и пожаре на предприятии. К заводу направили пожарные машины.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что во время атаки дронов пострадало несколько квартир в жилом доме, также выбило окна в детском саду и поликлинике.

