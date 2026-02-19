Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента страны Юн Сок Еля к пожизненному заключению с принудительными работами за неудачное объявление военного положения в декабре 2024 года.

Так, его признали виновным в руководстве восстанием, поэтому он стал первым избранным главой государства в демократическую эпоху страны, получившим максимальное наказание в виде лишения свободы, пишет The Guardian.

Юн Сок Ель осужден: что известно

Согласно южнокорейскому законодательству, обвинение в руководстве восстанием предусматривает три возможных наказания: смертную казнь, пожизненное заключение с принудительными работами или пожизненное заключение без принудительных работ.

Первоначально прокуроры требовали, чтобы Юн Сок Ель был приговорен к смертной казни, поскольку он совершил, по их словам, серьезное нарушение конституционного порядка, мобилизовав войска для окружения парламента и пытаясь арестовать политических оппонентов во время шестичасового кризиса.

Юн Сок Ель, в свою очередь, на протяжении всего судебного разбирательства настаивал на своей невиновности, называя расследование политическим заговором. Он сказал, что объявил военное положение, чтобы предупредить граждан о том, что он назвал неконституционной парламентской диктатурой тогдашней оппозиционной Демократической партии.

Юн заявил о фальсификации выборов, однако не предоставил этому доказательств, и утверждал, что оппозиция парализовала его правительство сокращением бюджета и процедурой импичмента.

Он утверждал, что развернул минимальное количество в основном невооруженных войск без намерения подавлять работу парламента.

Его юридическая команда утверждала, что у него не было никакого намерения нарушить конституционный порядок, и в стране не было никаких беспорядков.

Приговор был вынесен через 14 месяцев после восстания, которое стало самой серьезной угрозой для демократии Южной Кореи за последние десятилетия.

Что предшествовало

События развернулись в ночь на 3 декабря 2024 года. Тогда, по словам прокуроров, Юн Сок Ель пытался применить военную силу для того, чтобы парализовать законодательный орган и арестовать политических оппонентов, а также – захватить контроль над национальной избирательной комиссией.

По словам Юна же, его действия были направлены на искоренение антигосударственных сил и тех, кто участвовал в фальсификациях выборов, однако доказательств этих фальсификаций он не предоставил.

В течение нескольких часов после объявления военного положения 190 законодателей прорвали военные и полицейские кордоны, чтобы принять экстренную резолюцию о его отмене. Парламент объявил Юну импичмент, а Конституционный суд отстранил его от должности через четыре месяца после инцидента.

Четверговый вердикт является результатом серии связанных решений, которые официально признали события 3 декабря восстанием.

Журналисты отмечают, что каждый президент Южной Кореи, отбывавший тюремное заключение, в конечном итоге был помилован.

