Суд у Південній Кореї засудив колишнього президента країни Юн Сок Йоля до довічного ув’язнення з примусовими роботами за невдале оголошення воєнного стану в грудні 2024 року.

Так, його визнали винним в керівництві повстанням, тож він став першим обраним главою держави в демократичну епоху країни, який отримав максимальне покарання у вигляді позбавлення волі, пише The Guardian.

Юн Сок Йоль засуджений: що відомо

Згідно з південнокорейським законодавством, звинувачення в керівництві повстанням передбачає три можливі покарання: смертну кару, довічне ув’язнення з примусовими роботами або довічне ув’язнення без примусових робіт.

Першочергово прокурори вимагали, щоб Юн Сок Йоль був засуджений до смертної кари, адже він скоїв, за їхніми словами, серйозне руйнування конституційного порядку, мобілізувавши війська для оточення парламенту та намагаючись заарештувати політичних опонентів під час шестигодинної кризи.

Юн Сок Йоль, у свою чергу, протягом усього судового розгляду наполягав на своїй невинуватості, називаючи розслідування політичною змовою. Він сказав, що оголосив воєнний стан, щоб попередити громадян про те, що він назвав неконституційною парламентською диктатурою тодішньої опозиційної Демократичної партії.

Юн заявив про фальсифікацію виборів, однак не надав цьому доказів, і стверджував, що опозиція паралізувала його уряд скороченням бюджету та процедурою імпічменту.

Він стверджував, що розгорнув мінімальну кількість здебільшого неозброєних військ без наміру придушувати роботу парламенту.

Його юридична команда стверджувала, що у нього не було жодного наміру порушити конституційний порядок і в країні не було жодних заворушень.

Вирок було оголошено через 14 місяців після повстання, яке стало найсерйознішою загрозою для демократії Південної Кореї за останні десятиліття.

Що передувало

Події розгорнулися в ніч проти 3 грудня 2024 року. Тоді, за словами прокурорів, Юн Сок Йоль намагався застосувати військову силу для того, щоб паралізувати законодавчий орган та заарештувати політичних опонентів, а також захопити контроль над національною виборчою комісією.

За словами Юна ж, його дії були спрямовані на викорінення антидержавних сил та тих, хто брав участь у фальсифікаціях виборів, однак доказів цих фальсифікацій він не надав.

Протягом кількох годин після оголошення воєнного стану 190 законодавців прорвали військові та поліцейські кордони, щоб ухвалити екстрену резолюцію про його скасування. Парламент оголосив Юну імпічмент, а Конституційний суд усунув його з посади через чотири місяці після інциденту.

Четверговий вердикт є результатом серії пов’язаних рішень, які офіційно визнали події 3 грудня повстанням.

Журналісти зауважують, що кожен президент Південної Кореї, який відбував тюремне ув’язнення, зрештою був помилуваний.

