Трамп продлил санкции против России еще на год
- Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения, связанный с российским вторжением в Украину.
- Режим ЧП действует с 2014 года, санкционный список несколько раз расширялся.
Президент США Дональд Трамп решил продлить на год действие режима чрезвычайного положения, включающего ряд санкций против РФ.
Об этом свидетельствует документ, опубликованный в американском Федеральном реестре.
— Я продлеваю на год национальный режим чрезвычайного положения, введенный указом 13660, — отмечается в документе.
Этот режим предусматривает продление комплекса антироссийских санкций, которые были установлены указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.
Режим чрезвычайного положения в связи с событиями в Украине был введен в США в 2014 году.
Тогда указ президента Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предусматривал замораживание собственности “ряда лиц, причастных к развитию ситуации в Украине”.
Изначально санкции касались незаконной аннексии Крымского полуострова.
Впоследствии, во время первого президентского срока Дональда Трампа и президентства Джо Байдена, перечень таких санкций несколько раз расширялся.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность усиления экономического давления на Россию, в частности через ограничения против ее теневого флота.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе обратился к партнерам с призывом усилить санкционное давление на Россию, в частности через блокирование ее теневого флота и введение ограничений против нефтяных компаний.