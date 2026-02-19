Президент США Дональд Трамп решил продлить на год действие режима чрезвычайного положения, включающего ряд санкций против РФ.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный в американском Федеральном реестре.

Трамп продлил санкции против России

— Я продлеваю на год национальный режим чрезвычайного положения, введенный указом 13660, — отмечается в документе.

Этот режим предусматривает продление комплекса антироссийских санкций, которые были установлены указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Режим чрезвычайного положения в связи с событиями в Украине был введен в США в 2014 году.

Тогда указ президента Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предусматривал замораживание собственности “ряда лиц, причастных к развитию ситуации в Украине”.

Изначально санкции касались незаконной аннексии Крымского полуострова.

Впоследствии, во время первого президентского срока Дональда Трампа и президентства Джо Байдена, перечень таких санкций несколько раз расширялся.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность усиления экономического давления на Россию, в частности через ограничения против ее теневого флота.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе обратился к партнерам с призывом усилить санкционное давление на Россию, в частности через блокирование ее теневого флота и введение ограничений против нефтяных компаний.

