Президент США Дональд Трамп вирішив продовжити на рік дію режиму надзвичайного стану, що включає ряд санкцій проти РФ.

Про це свідчить документ, опублікований в американському Федеральному реєстрі.

Трамп продовжив санкції проти Росії

– Я продовжую на рік національний режим надзвичайного стану, введений указом 13660, – зазначається в документі.

Цей режим передбачає продовження комплексу антиросійських санкцій, які були встановлені указами президентів США у 2014, 2018 та 2022 роках.

Режим надзвичайного стану у зв’язку з подіями в Україні було запроваджено у США у 2014 році.

Тоді указ президента Барака Обами 13660, опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування власності “низки осіб, причетних до розвитку ситуації в Україні”.

Спочатку санкції стосувалися незаконної анексії Кримського півострова.

Згодом, під час першого президентського терміну Дональда Трампа та президентства Джо Байдена, перелік таких санкцій кілька разів розширювався.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість посилення економічного тиску на Росію, зокрема через обмеження проти її тіньового флоту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі звернувся до партнерів із закликом посилити санкційний тиск на Росію, зокрема через блокування її тіньового флоту та введення обмежень проти нафтових компаній.

